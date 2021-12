Passione rovente in piscina: atmosfera hot al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip è scoppiata una passione rovente in piscina: la telecamera ha ripreso ogni cosa prima della diretta.

Al Grande Fratello Vip, poco prima della consueta diretta del venerdì sera con Alfonso Signorini, le atmosfere si sono scaldate e non poco.

Al centro dell’attenzione questa volta non ci sono più Alex Belli e Soleil Sorge, lui è stato squalificato per aver violato la distanza di sicurezza, ma una coppia che lunedì scorso aveva avuto non poche incomprensioni. Stiamo parlando ovviamente di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

I due, dopo numerosi alti e bassi, avevano deciso di darsi una chance, ma dopo la diretta di lunedì scorso lui non ha affatto apprezzato che lei sia corsa da Soleil a mostrarle tutto il suo sostegno dopo aver avuto la batosta da Alex Belli. Sophie si è difesa affermando che lei lo avrebbe fatto per chiunque, in quanto era palese che la Sorge non stesse bene e a livello umano non se la sentiva di lasciarla da sola.

Ora però tutte queste incomprensioni sembrerebbero essere terminate. In quanto tra i due è scoppiata la passione in piscina.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: scoppia la passione al Grande Fratello Vip

Il tutto è iniziato, come potete vedere dalla clip incorporata poco più in basso, da Sophie Codegoni che si allenava in piscina, seguendo i preziosi consigli che in quel momento le stavano dando Carmen Russo e Giucas Casella. Fin quando, in maniera del tutto improvvisa, non è spuntato Gianmaria Antinolfi.

Il bell’imprenditore partenopeo si è lasciato trasportare dalla passione e, completamente vestito, si è tuffato in piscina raggiungendo l’ex tronista di Uomini e Donne, dandole un romantico bacio.

Sophie ha ricambiato il gesto e i due si sono scambiati non poche tenerezze sotto l’occhio vigile delle telecamere del GF Vip, che ha ripreso ogni cosa nel minimo del dettaglio.

Dopo le incomprensioni avute qualche giorno fa, sembrerebbe che tra i due ora scorra nuovamente il sereno e che siano riusciti a portare il loro rapporto ad uno step successivo. Anche se in molti sono convinti che nella vita di tutti i giorni, il loro rapporto potrebbe avere non pochi problemi ma questo non possiamo dirlo noi. Soltanto il tempo potrà chiarire quello che succederà tra loro o meno al di fuori della casa più spiata d’Italia. Almeno per il momento Gianmaria e Sophie al Grande Fratello Vip si stanno godendo la loro relazione sentimentale.