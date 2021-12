Pesava 331 kg, con Vite al limite diventa una star del web: ecco com’è ora

Vite è al limite, è diventato molto popolare attraendo sempre più pubblico, che ha seguito le sue vicende anche dopo la fine del programma

Non è una novità: spesso i protagonisti di “Vite al limite”, soprattutto quando completano il loro percorso di dieta, diventano dei veri e propri personaggi famosi. Alcuni di loro riescono a conquistare il pubblico con un certo carisma, altri con la loro simpatia. Del resto ogni paziente ha un suo vissuto e una popolarità ben precisa. Chi segue il programma nota come queste persone, durante il loro percorso di dimagrimento, trovano man mano fiducia e coraggio e riescono ad esprimersi più liberamente e farsi conoscere per come sono.

Addirittura qualcuno diventa una vera e propria “star“, proseguendo il proprio rapporto con il pubblico attraverso i social. Uno dei volti più noti che hanno lasciato il segno riguarda il simpatico Steven Assanti. Lui è stato protagonista della quinta stagione del programma. La sua è stata un’avventura travagliata perché la sua dieta ha trovato molti ostacoli, fino a portarlo a una preoccupante dipendenza da antidolorifici.

Vite al limite, la straordinaria evoluzione di Steven Assanti

Nel frattempo il ragazzo si è fatto conoscere su Youtube, accumulando sempre più visualizzazioni sul famoso social network. Ecco perché, anche dopo la fine di “Vite al Limite”, è stato molto seguito. Si è visto anche in qualche trasmissione, senza dimenticare la parentesi in cui suo padre ha portato anche il fratello Justin a partecipare assieme a lui.

Una vicenda intricata, soprattutto perché il ragazzo ha lasciato il programma dopo un furto di medicine da parte del fratello che li fece litigare. Un personaggio curioso, Steven, che ancora oggi è molto seguito sui social. Su Youtube ha creato un canale che ha chiamato “Fat Boy Get Down”, dove spiega le sue abitudini alimentari e i suoi progressi con la dieta.