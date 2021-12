Uomini e Donne anticipazioni, arriva l’inaspettata scelta: nuovo colpo di scena

A Uomini e Donne è arrivata la scelta che tutti aspettavano da tempo, ma attenzione nulla è come sembra: la tronista ha stupito tutti!

Le anticipazioni di Uomini e Donne come al solito portano al pubblico del piccolo schermo, che con ansia segue il tutto da casa a settimane di distanza, veri e propri colpi di scena.

I tronisti che hanno iniziato il loro percorso negli studi Elios di Roma, chi per un motivo chi per un altro, hanno quasi tutti concluso il proprio percorso. Tutti tranne Roberta Giusti. Roberta era l’unica a mancare all’appello ed aveva confidato di essere in alto mare, in quanto non sapeva con chi dei due suoi corteggiatori provare a costruire una storia nel mondo reale. In quanto le piacevano entrambi allo stesso modo.

Qualcosa però è cambiato e, come riportato da Il Vicolo Delle News, Roberta Giusti ha fatto la scelta a Uomini e Donne e la tronista ha spiazzato tutti facendo un nome inaspettato.

Anticipazioni Uomini e Donne: Roberta Giusti ha fatto la sua scelta

Era da settimane ormai che Samuele e Luca le chiedevano di fare la scelta, ma la protagonista del Trono Classico rispondeva sempre di non sentirsi pronta ad un tale passo. In quanto nel suo cuore erano entrambi allo stesso livello.

Nelle scorse ore però qualcosa è cambiato nel cuore di Roberta di Uomini e Donne ed ha deciso di sbilanciarsi e fare il nome del ragazzo con cui provare ad avere una storia al di fuori del programma di successo di canale 5. Curiosi di sapere chi ha fatto breccia nel cuore della bella tronista?

Ad essere scelto è stato, rullo di tamburi, Samuele! Una scelta che ha lasciato senza parole il fedele pubblico di Uomini e Donne che era convinto più che mai che la bella tronista fosse totalmente invaghita del suo altro corteggiatore, Luca, che aveva fatto breccia nel cuore di conduttrice ed opinionisti.

Il suo cuore però la pensa diversamente e nelle scorse ore Roberta Giusti ha fatto il grande passo portando a termine il suo percorso con quello si spera possa essere il ragazzo giusto per lei e che possa darle quella felicità di cui da tanto tempo era alla ricerca, prima di approdare negli studi Elios di Roma.

Roberta ha scelto Samuele e il pubblico del piccolo schermo spera di poter assistere alla scelta prima dell’anno nuovo, ma molto probabilmente dovrà pazientare ancora un po’ per scoprire il lieto epilogo del percorso della tronista, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino alla fine.