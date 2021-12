Royal Family: il divieto assoluto della Regina Elisabetta

Royal Family: la Regina Elisabetta ha posto un veto molto curioso. Qual è l’ultima decisione di Sua Maestà? Scopriamolo insieme

La Regina Elisabetta è pronta a trascorrere il Natale insieme al resto della Royal Family presso la tenuta di Sandrigham. Questo sarà il primo Natale da vedova. Suo marito Filippo, infatti, è morto lo scorso 9 aprile, poche settimane prima di poter festeggiare il suo centesimo compleanno. Dopo alcuni mesi di difficoltà, pare che l’anziana sovrana si sia ripresa anche dal punto di vista mentale e che non veda l’ora di trascorrere le festività insieme ai suoi parenti.

The Queen ha avuto alcuni problemi di salute ed è stata anche ricoverata per degli accertamenti. I medici le hanno consigliato di riposare, proprio in vista del Natale. Per questo motivo, Elisabetta II ha dovuto saltare alcuni eventi ufficiali, ai quali ha partecipato da remoto. La madre di Carlo sta pensando anche al Giubileo di Platino del 2022, quando festeggerà i suoi 70 anni sul trono.

Tutto pronto per la riunione natalizia della Royal Family, dunque. Come già anticipato alcuni giorni fa, mancheranno i Sussex. L’ex attrice statunitense e suo marito Harry, infatti, passeranno il Natale negli Stati Uniti d’America, come hanno già fatto lo scorso anno. Natale a Montecito, dunque, per Harry e Meghan, che sicuramente avranno modo di sentire l’anziana sovrana al telefono, per darle gli auguri di buone feste.

Nel corso dei festeggiamenti sono previsti anche dei giochi. Elisabetta ha sempre apprezzato questo momento della giornata e quest’anno avrà bisogno di distrarsi perché sarà il primo Natale senza suo marito. Ma c’è una cosa che non si potrà fare. Si tratta di un divieto che la Regina ha imposto e non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il divieto della Regina Elisabetta: vietato giocare a Monopoli. Ecco perché

Il Natale è una buona occasione per riunirsi in famiglia e rivedere quei parenti che vivono lontano o che frequentiamo di meno nel corso dell’anno. E cosa c’è di meglio di un bel gioco da tavolo per tenere unita la famiglia? In una famiglia normale, forse, nulla. Se parliamo della Royal Family, invece, c’è un grosso divieto su questo genere di tradizioni e l’ordine arriva direttamente da Sua Maestà.

Elisabetta II ama occuparsi personalmente della decorazione dell’albero, scrive le cartoline di auguri da inviare in tutto il mondo e monitora il pranzo di Natale che si tiene a Sandrigham. Ma c’è una cosa che la Regina non vuole fare: giocare a Monopoli. Pare che The Queen abbia imposto ai suoi parenti il divieto di giocare a questo gioco da tavola.

Niente partite infinite, tasse, imprevisti, soggiorni in prigione, case ed alberghi acquistati o ipotecati per la Royal Family. Pare che la Regina Elisabetta non gradisca particolarmente l’accanimento di alcuni parenti quando giocano a Monopoli. Per questo motivo, ha deciso di proibire il gioco ufficialmente. È la stessa Famiglia Reale a rivelare questa curiosità attraverso un video su YouTube.

Il divieto sarebbe stato imposto nel lontano 2008, quando i giovani William ed Harry si accendevano un po’ troppo quando si contendevano Parco della Vittoria e Viale dei Giardini. Andrea, il Duca di York, in passato ha dichiarato che questo gioco “può renderti davvero cattivo”. Arricchirsi rovinando gli avversari non piace alla Regina Elisabetta, per questo motivo la Royal Family non ha il permesso di giocare a Monopoli durante le festività natalizie.