Royal Family, è guerra contro la BBC. Ecco il motivo

La Royal Family ha deciso di intraprendere una vera e propria battaglia contro la BBC, televisione pubblica britannica. Ecco il motivo

La scorsa settimana la BBC ha messo in onda una mini serie dedicata alla Royal Family. Fin qui non sembrerebbe esserci nulla di strano ma in realtà non è così. Nonostante la monarchia inglese sia stata presente in tantissime opere letterarie e cinematografiche nell’ultimo secolo, questa volta è accaduta una cosa che non era mai successa prima.

Per la prima volta, infatti, è andato in onda un contenuto senza alcun filtro imposto dalla Famiglia Reale inglese. The Princes And The Press, infatti, è andato in onda qualche giorno fa sulle reti dell’emittente pubblica britannica e non ha avuto ricevuto alcun genere di revisione da parte dei legali della famiglia dei Windsor. In passato non era mai successo.

Proprio questo episodio ha permesso alla BBC di trasmettere alcuni dettagli scandalosi sulla Royal Family che hanno fatto discutere molto. La mini serie è andata in onda in due serate consecutive e ha lasciato tutti senza parole nel momento in cui ha approfondito i rapporti tra William ed Harry. Sembra che la Regina Elisabetta abbia reagito molto male quando ha visto il documentario.

Royal Family: i dubbi sulla sanità mentale di Harry

La guerra tra la BBC e la Royal Family britannica è iniziata molti anni fa. Alcuni mesi fa, l’emittente pubblica inglese ha dovuto pagare un milione e mezzo di sterline (circa 1,7 milioni di euro) alla monarchia inglese a causa dell’intervista rubata a Lady Diana nel 1995. Questi soldi saranno devoluti ad un ente di beneficenza non appena arriveranno nelle casse della Famiglia Reale.

Ma non è tutto: le battaglie tra la BBC e la Royal Family continuano ancora e difficilmente vedranno un termine in tempi brevi. La messa in onda della mini serie The Princes And The Press ha acceso una nuova polemica tra le due parti. La disputa riguarda un passaggio del documentario, il quale sottolinea i pessimi rapporti tra i principi Harry e William. I due fratelli avrebbero litigato più volte nel recente passato.

Secondo il documentario, l’entourage di Kensington House avrebbe messo in dubbio la sanità mentale di Harry. Accuse dure, che si aggiungono alla presunta gelosia di Kate Middleton nei confronti di Meghan Markle. L’ex attrice statunitense è stata spesso descritta come l’unica colpevole dell’addio dei Sussex alla Gran Bretagna, questa mini serie messa in onda dalla BBC evidenzia come l’ex stella di Hollywood non sia l’unica persona verso la quale puntare il dito.