Uomini e Donne puntata 17/12/21, Gianni smascherato: Tina spiffera il suo segreto

A Uomini e Donne, Tina Cipollari non è riuscita a trattenersi ed ha spifferato quello che secondo lei è il segreto di Gianni Sperti.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con l’ultima puntata di questa settimana. Come al solito si parte con i protagonisti del Trono Over, ma prima ci sono alcune precisazioni che le dame e i cavalieri del parterre vogliono fare.

La prima è Giovanna che ci ha tenuto a precisare che contrariamente da quanto espresso da Alessandro, lei non vuole assolutamente mettersi tra lui e Pinuccia. Maria la rassicura affermando che ha capito male l’intenzione con cui il cavaliere si era espresso. Tant’è che lui le chiede scusa.

Si passa poi a Nicola che vuole precisare che, contrariamente affermato da Tina Cipollari, lui non fa la tinta. L’opinionista non crede alle sue parole. In quanto le appare impossibile che un uomo di quasi 70 anni abbia i capelli scuri naturali, ma in studio Ida Platano, che svolge la professione di parrucchiera, ed un altro cavaliere, che fa lo stesso lavoro, hanno confermato la versione di Nicola affermando che non è ricorso alla tinta in quanto ha dei capelli bianchi.

Finito questo spezzone, si passa ovviamente a lei: Gemma Galgani.

Tina Cipollari svela il segreto di Gianni Sperti a Uomini e Donne

Gemma Galgani è uscita con Leonardo, il cavaliere che durante la precedente registrazione aveva attirato l’attenzione di Elena. La dama per lui organizza un’esterna all’insegna della sensualità, giocando a biliardo. Tra i due le cose sembrano proseguire a gonfie vele. Tant’è che ci scappa anche il bacio.

Poco prima però che lei entri in studio per parlare della loro conoscenza, lui balla proprio con Elena, la dama che aveva rifiutato per amore della Galgani. Ovviamente il gesto non fa impazzire Gemma, che non manca di rimarcarlo in puntata.

Leonardo in esterna sembrava davvero molto preso da lei, ma in studio sembra quasi rinnegarlo prendendo le distanze. Maria De Filippi lo giustifica affermando che lui e la Galgani si conoscono effettivamente da poco per potersi sbilanciare, ma questo manda su tutte le furie Tina. Soprattutto perché Gianni Sperti afferma di aver visto una bella esterna tra loro e quanto sia dolce vedere persone adulte scoprirsi gradualmente.

Questa frase innesca ancora di più Tina che lo accusa di mettersi il cotone nei pantaloni per sembrare più prosperoso agli occhi di chi lo incontra, ma lui smentisce e l’attenzione passa da Gemma ai protagonisti del Trono Classico.

Si inizia con Matteo che ha portato in esterna una corteggiatrice nuova ed una che già conosce ed entrambe le uscite sono andate bene.