Quali sono i segni zodiacali più gelosi? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più gelosi. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più gelosi, quelli che sarebbero capaci di vedere tradimenti anche con i partner più fedeli del mondo. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più umani, quali sono i segni più irresponsabili, quali sono i segni più confusi e quali sono i segni più beffardi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più gelosi. Ecco la classifica dei primi tre.

Ti potrebbe interessare anche – “Soffre di protagonismo”: scoppia la guerra a Uomini e Donne

I segni zodiacali più gelosi

Cancro: al terzo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono abbastanza tranquille ed equilibrate ma anche insicure. Questa insicurezza li spinge ad essere gelosi nei confronti del proprio partner anche quando non esistono elementi per sospettare un tradimento. Il Cancro dubita di sé stesso e dell’ambiente che lo circonda. Quando si sente messo da parte o trascurato, può facilmente avere dei momenti di crisi, che sfociano spesso in scenate di gelosia abbastanza patetiche.

Capricorno: al secondo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono diffidenti per natura. Il Capricorno non si fida e prova a controllare tutti, compreso il proprio partner. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco si rassicurano solo dopo aver verificato che tutto stia andando come deve andare e che non ci siano problemi. È solo in quel momento che il livello di gelosia cala, ma spesso la quiete dura molto poco.

Sullo stesso argomento – Quali saranno i segni zodiacali più fortunati del 2022? Ecco i primi tre

Scorpione: al primo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dello Scorpione. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto passionali e vivono le proprie passioni al massimo. Quando hanno un piccolo sospetto di un tradimento, possono compiere gesti folli e mettono sotto torchio il proprio partner anche per un banale ritardo o un messaggio ricevuto in un orario anomalo. Per lo Scorpione può essere assolutamente normale pedinare il proprio partner per controllarne ogni minimo spostamento.