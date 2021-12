Soleil Sorge, il fidanzato rompe il silenzio: la reazione che nessuno si aspettava

Il fidanzato di Soleil Sorge ha rotto il silenzio dopo il Grande Fratello Vip. E’ lui l’uomo di cui la gieffina ha sempre parlato nella Casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Ieri sera per lei è iniziato un nuovo capitolo per quanto riguarda il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, in quanto dopo aver detto addio ad Alex Belli, ha scelto di accettare con il prolungamento del reality show di canale 5, che in un primo momento sarebbe dovuto terminare a dicembre invece andrà in onda fino a marzo.

L’ex corteggiatrice ha ancora una volta voglia di mettersi in gioco, ma le cose nel mondo esterno potrebbero non mettersi bene come in realtà spera. In quanto pare avere un fidanzato segreto che non ha affatto reagito bene di fronte alla sua vicinanza con l’ex stella di Centrovetrine. A parlarne per la prima volta è la mamma di lei, rivelando che il ragazzo sarebbe alquanto infastidito e la colpa sarebbe tutta di Alex Belli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Signorini sbugiarda Soleil e Alex Belli in diretta: confronto di fuoco al GF Vip

Carlo Domingo, il fidanzato di Soleil Sorge non ci sta: deluso dopo il GF Vip

Ma chi è il fidanzato di Soleil Sorge? A parlare è la mamma della concorrente di Alfonso Signorini che ha rivelato che il nome dell’uomo in questione è Carlo Domingo, un imprenditore siciliano che non avrebbe fatto apprezzato la vicinanza di lei con Alex Belli.

La concorrente però nella scorsa diretta del Grande Fratello Vip ha messo un punto al loro rapporto, in quanto lui è ritornato tra le braccia di sua moglie Delia Duran, provando a ricostruire ciò che in queste settimane si è distratto a causa della loro estrema vicinanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, concorrenti alle strette: ora non si gioca più

“Lui è a Milano, aspettando la sua uscita” ha spifferato la mamma di Soleil Sorge, parlando per la prima volta dell’uomo che avrebbe conquistato il cuore di sua figlia. Anche se lei non ha mai fatto nomi durante il corso del suo cammino nella casa più spiata d’Italia.

“Non è contento di vedere certe cose, lei lo ha ferito” ha ammesso, facendo riferimento a quanto accaduto, che ha destabilizzato anche Delia Duran. “È uno spettacolo, si è svolto così, Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui” ha poi concluso, scagionando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che secondo lei sarebbe stata “vittima” delle attenzioni di Alex Belli.

Carlo Domingo, fidanzato di Soleil, riuscirà a perdonarla? Anzi, la domanda più corretta sembrerebbe essere: lei è ancora interessata a lui?