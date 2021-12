By

Dagli Stati Uniti d’America arriva una notizia che stupirà i sostenitori di Meghan Markle: la Duchessa di Sussex è vegana?

Meghan Markle fa sempre parlare di sé. Ogni volta che la moglie di Harry rilascia una dichiarazione, i siti web di tutto il mondo riportano le sue parole. Ogni volta che rilascia un’intervista, quest’ultima viene venduta in tutto il mondo. È capitato anche l’anno scorso con la famosa intervista concessa ad Oprah Winfrey. Si tratta di un vero e proprio fenomeno mediatico.

Proprio grazie all’intervista del marzo 2020, i Sussex hanno acceso ulteriormente le luci dei riflettori sulla loro vita. Durante quella chiacchierata, la coppia ha parlato per la prima volta dell’addio alla Gran Bretagna e dei motivi che hanno spinto l’ex attrice statunitense a chiedere il trasferimento altrove. La causa sarebbe una frase razzista pronunciata dal Principe Carlo, che ovviamente non è piaciuta all’ex attrice statunitense.

Oggi Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa si trova a Montecito, un quartiere residenziale molto amato da diverse star del cinema americano ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Si sono trasferiti lì dopo un breve soggiorno in Canada, durato solo pochi mesi.

Ultimamente, Meghan Markle ha fatto discutere molto a causa della sua alimentazione. È noto che la Duchessa di Sussex sia molto attenta alla cura del proprio corpo, come ha più volte ammesso in alcune interviste e video. Ma c’è una voce che percorre da tempo i corridoi delle redazioni di tutti i tabloid britannici: Meghan Markle è vegana? Scopriamolo insieme!

Meghan Markle ha sempre praticato sport nella sua vita. Il fitness è un argomento che è sempre stato centrale nel corso della sua esistenza. Fino a quando non è nato Archie, il suo primo figlio. Da quel momento in poi, l’ex protagonista della serie tv Suits, ha deciso di non stressare troppo il proprio corpo e di concentrarsi soprattutto su un’alimentazione sana e nutriente.

Meghan mangia pane integrale e omelette al formaggio a colazione. Dopo aver bevuto un bicchiere di acqua tiepida, si dedica al pranzo. Fa fatica a rinunciare ad un piatto di pasta, al quale aggiunge verdure, insalate ricche di proteine e pollo. A cena le capita spesso di mangiare ancora pasta o pesce grigliato con pane tostato.

L’ex attrice statunitense ha eliminato il caffè, preferendo delle centrifughe o frullati. Continua a fare attività fisica, ma non tutti i giorni come accadeva fino a qualche anno fa. È stata proprio lei a smentire la notizia che alcuni organi di informazione statunitensi avevano diffuso sul fatto che fosse vegana. Di seguito, ecco alcuni passaggi delle sue dichiarazioni in merito.

“Al mattino mangio sempre mele, spinaci cavolo, limone e zenzero. Frullo tutto per fare prima”, ha dichiarato Meghan, che ha aggiunto: “Preferisco mangiare tutte queste cose piuttosto che bere caffè. Durante la settimana mangio vegano, nel fine settimana introduco alimenti di origine animale. Mi piace consumare alimenti che facciano bene al mio corpo”.