Il dramma di Valentina Ferragni: struggente racconto lascia senza parole

Valentina Ferragni sta senza dubbio diventando sempre più famosa e un punto di riferimento per i suoi followers. Amata e criticata al tempo stesso come tutti gli influencer, non si abbatte, anzi decide di farsi forza comunicando qualcosa di molto importante a chi la segue. Ecco la verità di quanto accaduto, e le notizie sul suo stato di salute.

Con i Ferragni non ci si annoia mai, Valentina la little sister delle Ferragni è una delle influencer più apprezzate del momento. Bella, solare, diretta e senza paura di mostrarsi per quello che è, ha subito tanti attacchi gratuiti. Sia per il fisico, perché non perfettamente rientrante nei canoni di una società malata che vuole l’eccessiva magrezza, che per i confronti e paragoni continui fatti con la sorella Chiara. Una situazione che non giova alla sua salute psicologica, anche perché fisicamente ha avuto altri problemi. Tra fan e leoni da tastiera, lancia un messaggio importantissimo che vale per tutti, nessuno escluso.

La giovane influencer dei Ferragni, Valentina, sta diventando una donna matura. Molto apprezzata nel web per la sua sincerità, continua a impressionare i fan, arrivando anche sul piccolo schermo televisivo.

Infatti, già in precedenza Valentina ha fatto una confessione da pelle d’oca, ma la sua sensibilità non può essere contenuta, ecco perché arriva l’altra rivelazione.

Followers, fama e like non fanno la felicità, anche in questo caso il messaggio lanciato è diretto, puro ed estremamente veritiero. Ecco le parole che hanno colpito il cuore dei telespettatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valentina Ferragni oscura la sorella Chiara: bellezza mozzafiato in total white

Valentina Ferragni racconta i retroscena del dramma

Tra le affermazioni fatte ai media, c’è anche il segreto dell’unione delle sorelle Ferragni, le quali sono unite, nonostante i paparazzi abbiano voluto più volte far sembrare il contrario. Del resto, le critiche servono a poco quando si ha a che fare con dei personaggi così limpidi, quasi cristallini. Perché mettono tutto nero su bianco nei loro canali ufficiali di Instagram, senza paure e vergogne. Si mostrano così per come sono, con delle imperfezioni e con i problemi della vita. Nel caso dell’influencer la situazione è stata critica, ecco la verità dei retroscena inediti al pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La battaglia di Valentina Ferragni: mostra tutto e lancia un importante messaggio

Ancora una volta è il salotto di canale 5, quello di Verissimo con la conduttrice Silvia Toffanin, a trattare la questione così delicata. Il 18 dicembre, a ridosso dell’inizio delle festività, è la data che segna l’evento. Valentina aveva già raccontato del suo problema di salute, quella del brufolo particolare che in realtà nascondeva un altro male.

La giovane Ferragni ha subito un intervento chirurgico per asportare un carcinoma a base circolare, cioè un tumore maligno localizzato. I segni della cicatrice arrossata sono ben visibili nella foto sopra pubblicata. La stessa non ha paura di mostrarli perché rappresentano la sua battaglia, oltre che una testimonianza fondamentale.

Il suo obiettivo è che si sappia quanto sia importante fare i dovuti controlli. Dopo l’intervento, ci sono stati i cosiddetti controlli di routine, i quali le hanno fatto scoprire che se fosse arrivata più tardi trattando con superficialità la questione, la situazione sarebbe stata peggiore.

La stessa afferma che: “Ma se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%”

Certamente il suo tumore alla pelle non è quello peggiore che colpisce l’epidermide, ma senza dubbio non deve passare in secondo piano tanto da non essere considerato pericoloso, perché lo è molto.

Insomma, il messaggio non ha bisogno di spiegazioni: è un invito alla cura della salute! Tra tutte le cose della vita, fare i controlli e seguire le terapie laddove è necessario, significa aver cura della propria persona, il che non è mai scontato.