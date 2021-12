Si allarga la famiglia Rodríguez? Arriva la verità

I Rodríguez sono una famiglia di origine argentina che tiene molto ai valori e ai principi familiari. Belen e i suoi cari non perdono tempo e stanno sempre insieme. Ogni compleanno, successo e vittoria è meglio se condivisa.

Voci dell’ultima settimana mormorano che una delle sorelle Rodríguez sia in dolce attesa. Una foto ha destato molti sospetti e la diretta interessata svela tutta la verità.

Scopriamo insieme cosa ha confessato

Cecilia Rodríguez allarga la famiglia? Ecco tutta la verità

Cecilia Rodríguez è la più piccola della famiglia. A soli 27 anni entra nella Casa del Grande Fratello Vip e ai tempi era fidanzata con il modello Francesco Monte.

Col susseguirsi dei giorni, questo sentimento va a scemare e la modella si innamora del ciclista Ignazio Moser.

Dopo aver lasciato il fidanzato davanti a milioni di telespettatori, Cecilia è pronta a costruire una relazione con il gieffino e da quel momento non si sono mai più lasciati.

Adesso Ignazio e la Rodríguez convivono a Milano e hanno ben due cagnolini a tenergli compagnia. Ma un particolare non passa di certo inosservato ai suoi followers.

Leggi anche –> Belen Rodriguez, tutta la verità sull’incontro con Michele Morrone

Cecilia pubblica una foto in cui è abbracciata al fidanzato e molti fan notano che la modella potrebbe essere in dolce attesa. La pancia sembra un po’ più gonfia del normale e si pensa subito che sia arrivato il momento di allargare la famiglia.

Già ai tempi uscirono delle indiscrezioni su una presunta gravidanza della bella Rodríguez.

Francesco Moser, padre di Ignazio, confessò durante una intervista a Di Più Tv: “E dai, questo sarà il quarto (nipote) che arriva“.

Tutti i fan erano in subbuglio, ma arriva Belen che smentisce tutto e rivela che sua sorella e cognato erano solamente ingrassati un pochetto.

Leggi anche –> Belen Rodriguez e quel gesto che richiama Stefano De Martino

Questa volta, invece, è proprio Cecilia a dire tutta la verità e lo fa tramite il suo profilo Instagram.

“Ci tenevo a dire che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Magari, ma non lo sono” rivela subito la modella e continua: “Quando sarà il momento ve lo dirò, perché non vedo l’ora. Sono della teoria che ogni cosa, soprattutto una cosa così importante come un figlio, debba arrivare al momento giusto. Quindi serenità“.

Ecco svelata la verità: Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser non sono ancora pronti ad allargare la famiglia, ma prima o poi questo sogno diventerà realtà. Nel mentre, approfittano della neonata Luna Marie, figlia di Belen, per fare le prime prove da genitore