Riccardo, Edoardo e Alessandro, figli Alberto Angela: stesso fascino del papà

Alberto Angela ha tre figli molto belli. Il famosissimo divulgatore con la conduzione di Ulisse è riuscito a raggiungere un notevole successo

Si tratta del divulgatore scientifico/culturale più famoso in Italia, probabilmente. Alberto Angela, figlio di Piero, è diventato sempre più un volto noto e amatissimo dal pubblico. Ha ripercorso le orme del padre, che ha un po’ inventato la figura del giornalista-divulgatore con la storica trasmissione Quark, incentrata particolarmente su scienza e natura. Alberto ne ha seguito le orme, puntando su programmi diversi (itineranti e non da studio) incentrati su viaggi, cultura, archeologia e storia.

La grande abilità comunicativa e la semplicità del linguaggio ne hanno fatto un personaggio molto amato. E per chi lo apprezza è innegabile che il buon Alberto abbia anche un certo fascino. Non solo per l’aspetto fisico, ma anche per la figura da brillante intellettuale che lo caratterizza. Molto legato alla famiglia, Alberto non è più un giovanotto: nato nel 1962 a Parigi, ha tre figli tutti maschi: Edoardo, Alessandro e Riccardo.

Alberto Angela adora i suoi tre bellissimi figli

Si tratta di tre ragazzi molto belli, che risentono direttamente del fascino del padre. Si tratta di ragazzi già grandi, nati dal matrimonio di Angela con la moglie Monica nel 1993. I tre ragazzi somigliano molto al papà: Riccardo è il primogenito ed è nato nel 1998, mentre Edoardo è arrivato un anno dopo: nel 1999. Alessandro è l’ultimo arrivato, un po’ più piccolo dei fratelli: nato nel 2004.

Il conduttore è molto legato alla famiglia, e ama passare molto tempo con i figli, a partire dalla colazione. Tuttavia, Alberto tiene molto alla sua vita privata, e infatti non ne ama parlarne. Qualche foto sui social c’è, così come alcuni scatti rubati. Tuttavia, i ritratti familiari con Angela e i suoi figli sono dolcissimi e dimostrano come il divulgatore sia un padre attento e affezionato.