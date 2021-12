Notte bollente al Grande Fratello Vip: passione rovente nella casa

La passione al Grande Fratello Vip non manca mai! E con essa, anche l’intrecciarsi continuo di nuove clamorose dinamiche dei beniamini del reality più controverso. Amori, litigi e amicizie sono il pane quotidiano per il pubblico a casa che non perde un solo appuntamento. Gli ultimi eventi hanno sconvolto tutti: chi avrebbe mai pensato di vedere queste coppie e per giunta in una notte di passione? Ecco la verità di quanto accaduto.

Vivere pienamente l’esperienza del Grande Fratello Vip non è facile, infatti partecipare a questo reality non è per tutti. Ci vogliono nervi saldi e tanta pazienza, perché oltre alle comuni antipatie e simpatie, subentrano le difficoltà della convivenza, soprattutto quando gli eventi cambiano così repentinamente. Come se non bastasse, a volte si dimentica che fuori dalla bolla del Big Brother, c’è la vita di tutti i giorni. Il conduttore, Alfonso Signorini, ci prova a fare mantenere la calma dentro la casa più chiacchierata d’Italia, anche con l’appoggio delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ma gli ultimi colpi di scena sono a dir poco: incontenibili!

Finalmente un po’ di passione al Grande Fratello Vip! Il pubblico a casa non ne può più di polemiche e discussioni, almeno a fronte delle festività natalizie ci vuole un minimo di tregua. Forse, possiamo parlare di quiete, ma è la calma che precede la tempesta, perché le ultime affermazioni sondano il terreno per la guerra futura.

Infatti, le dure parole della gieffina sono sconvolgenti, proprio perché vuole trovare la verità in mezzo a caos che sta incombendo all’interno della casa. Alcuni componenti non gliela raccontano giusta, e ci tiene a dire la sua in modo chiaro.

Così, trasparenza e verità sono alla base di alcuni valori dei concorrenti, ma tra lenzuola e coperte quanto sono stati sinceri? Sono ben due le coppie che dall’ultima sera hanno sganciato un colpo di scena incredibile.

Si incendia la notte del Grande Fratello Vip: che coppie!

Diciamo che la verità sembrava esser già saltata fuori quando Alex e Soleil non si sono nascosti più, ma in realtà ne sono successe della altre nel frattempo. Le parole d’amore non si sprecano, come le frecce di Cupido che stravolge di volta in volta le relazioni dei concorrenti. Aumenta la tensione all’interno della casa più chiacchierata e spiata d’Italia, il motivo? Sono nate due coppie, le quali stanno dando origine a nuove dinamiche. Nessuno, visti i presupposti si sarebbe immaginato di vedere proprio loro insieme! Specialmente dopo la sorpresa di questa mattina.

Con la prima coppia l’effetto sorpresa non è così clamoroso, ma sapere quanto è accaduto sconvolge tutti: si tratta di Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli! Il duo in questione è molto amato dalla casa, nonostante il precedente e criticato flirt dell’ex valletta di Non è La Rai. Secondo i gieffini e molti critici del web, la gieffina non si è comportata bene con Nicola Pisu, ex gieffino, poiché lo ha lasciato dopo averlo illuso.

Proprio questa considerazione aveva causato una rottura dei rapporti con un’altra concorrente, la vippona Katia Ricciarelli, la quale vedendo Nicola come un nipote ferito, non ha potuto accettare i comportamento di Miriana. La situazione sembra ormai essere pacifica, ma la tensione aumenta ancora perché: sta per scattare il bacio!

Naso con naso, le loro azioni non mentono. Il problema è che se questa volta la Trevisan sembra decisa, è l’altro a fare un passo avanti ed uno indietro. Biagio ha una fidanzata fuori dalla casa! Così, prima decide di volersi allontanare da Miriana, ma poi non riesce a staccarsi da lei. Presto il bacio scatterà, non ci sono dubbi!

L’altra coppia è ancora più inaspettata! Dopo il Belli-gate, Soleil non perde tempo a dormire abbracciata con Alessandro Basciano, l’ultima new entry nella casa del GF Vip. Tra i due c’è una certa attrazione, anche perché la gieffina che fino a qualche giorno fa sembrava distrutta a causa di Alex Belli che l’ha lasciata per la moglie, con il nuovo vip, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sembra aver ritrovato la carica persa.

Si svegliano abbracciati, come testimoniano le foto sopra, tanto che Soleil sembra sconvolta per la naturalezza del gesto. La chimica c’è, un ex da dimenticare pure, ma il fidanzato che la attende fuori? Restiamo aggiornati, perché ne vedremo delle belle.