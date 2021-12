E’ stata una delle Miss Italia più belle: ecco com’è e cosa fa oggi

E’ stata Miss Italia nel 2010, dopo 11 anni com’è diventata. Il tempo passa ma basta osservare le foto per capire che è rimasta bellissima

Sicuramente una volta più di oggi Miss Italia lanciava delle bellissime ragazze nel mondo dello spettacolo. Lo storico concorso di bellezza fino a qualche anno fa aveva molto più risalto di oggi: andava in onda in prima serata su Rai 1 (ricorderete Fabrizio Frizzi alla conduzione) e c’era molto più risalto. Poi la kermesse abbandonò la Rai, passando su La7. Da allora un rapido “declino”, quantomeno in termini di visibilità.

Oggi la “miss” annuale passa molto più in sordina, ma il concorso ha sempre il suo fascino. Intanto, le “vecchie” vincitrici hanno avuto la possibilità di lanciarsi nel mondo dello spettacolo e del cinema. Attrici o conduttrici, molto spesso di grande successo. Attenzione, però, perché qualcuna di esse finisce con l’essere un po’ “dimenticata” ed è bene ricordarci di lei.

L’ex Miss Italia è ancora stupenda 11 anno dopo: che incanto

Parliamo di una miss meravigliosa, che vinse l’edizione del 2010 stupendo tutti per la sua incredibile bellezza. Parliamo di Francesca Testasecca, che 11 anni fa sbaragliò la concorrenza. Vediamo come è diventata oggi e cosa fa. Non è difficile scoprire qualcosa di lei, in quanto è ben attiva sul suo profilo Instagram. Basta curiosare per scoprire che è ancora oggi bellissima, e forse anche più affascinante di prima.

La splendida miss continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, come modella innanzitutto e presta spesso la sua immagine in occasione di serate e di eventi. E’ un po’ uscita dal mondo della tv, ma chissà che presto non potremmo rivederla sugli schermi. Di certo chi apprezza la sua bellezza ne sarebbe contento.