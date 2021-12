Imma Battaglia, moglie Eva Grimaldi: amore e gelosia

Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, è un’attrice e attivista. Stanno insieme dal 2010 e si sono sposate il 19 maggio 2019

E’ appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip, venerdì sera, e subito ha preso in mano la situazione. Eva Grimaldi ha un carattere forte e una personalità spiccata. Passa da un reality all’altro, e dopo la positiva esperienza nell’Isola dei Famosi è pronta a cimentarsi con l’altro pezzo forte di Canale 5. Subentra in corsa l’attrice, in questa sorta di ricambio con i concorrenti che hanno deciso di chiudere il ciclo iniziale di tre mesi (rispettando le tempistiche iniziali).

Lei è entrata adesso e punta a rimanere nella casa fino al 22 marzo, quando andrà in onda la finale. La Grimaldi è un’attrice amata dal pubblico e apprezzata, soprattutto per il coraggio che ha avuto nel fare “outing” qualche anno fa e dichiarare il suo amore per una donna. Imma Battaglia, che è anche diventata sua moglie. Eva è stata al centro del gossip per molti anni, per una storia con Gabriel Garko che è rimasta avvolta nel mistero. Ancora non è chiaro se fu costruita a tavolino oppure c’era davvero qualcosa tra loro due.

Eva Grimaldi e il suo grande amore per Imma Battaglia

In ogni caso l’attrice ha poi seguito la sua vera natura, e oggi è felice anche se per molte settimane non potrà vedere la sua compagna. “Lei mi ha dato tanta forza – ha spiegato in un’intervista di qualche tempo fa – mi dice di essere forte e di non avere paura. In lei ho trovato l’onestà. Non cerco un amore perfetto, ma onesto. E penso di averlo trovato”. La Grimaldi ha spiegato che Imma è molto gelosa. “E’ una donna fragile, accogliente e dolce”, ha detto della Battaglia.

A sua volta Imma ha spiegato: “Eva è un po’ prigioniera di quei ruoli che impersonava nei film degli anni ’80. Non è aggressiva, ma dolce e fragile. Un animo delicato”. Le due donne stanno insieme dal 2010 e si sono sposate il 19 maggio 2019: furono tra le prime a farlo legalmente in Italia. Tuttavia, la loro storia è stata resa pubblica solo nel 2017, proprio in occasione dell‘Isola dei Famosi. Oltre al gossip con Gabriel Garko, Eva Grimaldi è stata sposata per sette anni con Fabrizio Amoroso. “Sono sempre stata etero, poi mi sono innamorata di Imma”, ha spiegato.