Valeria Fabrizi, chi è: età, altezza, malattia e il suo grande amore

Valeria Fabrizi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, malattia, curiosità, il suo grande amore e tutto quello che c’è da sapere.

Valeria Fabrizi è un’attrice italiana la cui carriera è iniziata negli anni ’50. Nell’ultimo periodo, la sua popolarità è diventata grande anche tra i giovanissimi grazie al ruolo di Suor Costanza nella fiction di Raiuno “Che Dio ci aiuti”. Ma chi è davvero Valeria Fabrizi? Andiamo a scoprire tutto.

N ome: Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi Data di nascita: 20 ottobre 1936

20 ottobre 1936 Luogo di nascita: Verona

Verona Segno Zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione : attrice

: attrice Altezza: 172 cm

172 cm Peso: 50 kg

50 kg Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: @valeria_fabrizi_officialpage

Chi è Valeria Fabrizi: carriera, vita privata e malattia

Valeria Fabrizi nasce a Verona il 20 ottobre 1936. Entra nel mondo dello spettacolo come protagonista dei fotoromanzi e, nel 1954 debutta al cinema nel film Ridere! Ridere! Ridere! Partecipa a Miss Universo del 1957 e si classifica quarta. La sua carriera si alterna tra cinema, teatro e televisione diventando la protagonista di film e fiction di grande successo.

Non trascura neanche la vita privata. Sposata dal 1964 al 1988 con Tata Giacobetti, Valeria Fabrizi ha una figlia di nome Giorgia. Per 16 anni si è allontanata dalle scene per la morte prematura del figlio Alberto a soli 3 mesi.

Ha combattuto contro un tumore non rinunciando al proprio lavoro come ha raccontato nel salotto di Domenica in. “Capita, ogni tanto un intruso entra nella tua vita. Ho dovuto affrontare questa malattia, l’ho fatto con disinvoltura. Ho detto: “Ti frego io”. Così, sono andata avanti a lavorare. Ho chiesto di snellire il mio ruolo, per poter lavorare nei giorni prima dell’intervento. Ho lavorato con gioia”.

L’avventura a Ballando con le stelle 2021

Ad ottobre 2021, in attesa di tornare sul set di Che Dio ci aiuta, diventa concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2021.

Il maestro di ballo a cui Milly Carlucci ha affidato la Fabrizi è Giordano Filippo. A Ballando, l’attrice ha mostrato tutta la propria classe ed eleganza conquistando non solo la giuria, ma anche il suo fedelissimo pubblico.