Crepes perfette? Gli errori da non commettere mai

Le crepes sono un piatto particolare e delizioso, piacciono proprio a tutti! Dolci o salate, puoi sbizzarrirti con la fantasia e creare una ricetta nuova e ricca di gusto. Quello che è fondamentale sapere è che per quanto sembrino facili da preparare, in realtà nascondo delle vere insidie! Ecco la guida che fa al caso tuo.

Le crepes sono le cialde morbide più famose del mondo! Le origini non sono ben chiare, ma quello ce è certo è che vengono preparate da tantissimo tempo. I primi cenni risalgono al Medioevo, periodo nel quale venivano preparate con un ingrediente che oggi non viene più utilizzato, ma che rimane comunque nella storia. Al posto del latte, nell’impasto prima della cottura, veniva aggiunta dell‘acqua insieme al vino! Questo piatto inoltre è un simbolo per la Francia. Infatti, veniva donato dai mezzadri ai padroni, ed era un gesto di alleanza a tutti gli effetti! Oggi vengono preparate nelle grandi occasioni, ma come fare senza che si sfaldino? Ecco la ricetta perfetta.

Essere dei maestri in cucina è possibile, anche per le crepes! Non ci credi? Ti spiego com’è possibile prepararle senza fatica e sprechi, perché ho una ricetta imbattibile.

Innanzitutto devi sapere che qualsiasi piatto può essere preparato in modo da renderlo più leggerlo. Basta valorizzare la versatilità degli alimenti. Infatti, si possono preparare dolci senza lievito con una ricetta perfetta, figurati se non si cucinano delle crespelle soffici, gustose e senza grassi aggiunti!

Ecco qui la guida e la lista degli ingredienti segreti.

Crepes da leccarsi i baffi, ecco come fare!

Dolci, salate, con creme, granelle di frutta secca, o anche con la nutella. Chi non adora questa ricetta così sfiziosa? Sicuramente non può essere consumata in grandi quantità, data la sua fonte energetica di alto livello, ma anche perché quella volta che va consumata, va mangiata con gusto! Se vuoi optare per qualcosa di classico realizza una torta di merle con i trucchi dello chef, si riveleranno utili e coglierai di sorpresa gli ospiti. Se invece sei convinto per le crepes, prendi uova, latte zucchero e farina, e scorri per trovare i segreti.

Tra gli errori più grandi c’è quello renderla troppo unta, spessa o fragile al punto da sfaldarsi. Il motivo di ciò risiede nella mancata realizzazione di alcuni passaggi, ecco quali.

Innanzitutto devi dosare bene gli ingredienti, ad esempio se aggiungi troppe uova credendo in questo modo di rendere l’impasto più omogeno e solido, ti sbagli. Perché il risultato sarà una frittata altro che una soffice cialda!

Inoltre, devi assolutamente mescolare energicamente gli ingredienti, altrimenti rischi di avere dei grumi fastidiosi sia esteticamente che per il gusto. Per cui, aggiungi il latte, lo zucchero, e le spezie e piacere per rendere il tuo piatto unico grazie al tuo tocco personale.

Infine, ricorda di non commettere l’errore più grave: per nessuna ragione le crepes calde vanno messe l’una sull’altra, in questo modo danneggerai il piatto e i tuoi sforzi saranno vani. Potrebbero attaccarsi e diventare immaginabili.