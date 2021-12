Serena Grandi e i danni della chirurgia estetica: parole da brividi

Il nome di Serena Grandi rimanda ad un passato ricordato con nostalgia, gli anni Ottanta. Il periodo in questione è stato florido per la sua ascesa nel mondo dello spettacolo, ma non sempre è oro tutto ciò che luccica. L’attrice decide di rivelare il dramma che più tra tutti l’ha fatta soffrire, raccontando soprattutto i danni irreparabili della chirurgia, ma non solo. Ecco i retroscena inediti.

Parlare di cinema e tv permette di fare un salto nel passato, e con Serena Grandi non si può non ricordare i mitici e iconici anni Ottanta. Diventata famosa grazie al suo sapersi destreggiare da un set all’altro, è diventata una diva pin-up molto apprezzata dal pubblico a casa. Al di là dell’artista però, c’è pur sempre un essere umano in carne ed ossa che ha vissuto dei tragici eventi. Nello specifico, i suoi l’hanno portata a delle conseguenze terribili e difficili da superare, oltre che ad un malessere che le ha stravolto la vita.

Essere una diva ed avere spesso i riflettori su di sé implica delle grandi difficoltà nel sapere gestire i problemi della vita. Serena Grandi ha sempre affrontato tutto con estremo coraggio, ma a volte le situazioni sono state più grandi di lei, anche perché non sempre ha avuto chi è stato capace di starle accanto nel modo giusto.

Diversi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno vissuto tragici dolori. E’ il caso del dramma del cantautore più controverso che ha sconvolto tutti, anche la sua vita è stata vittima di eventi terribili e con episodi di traumatici.

Insomma, al di là dell’artista, bisogna valutare il peso del successo nella vita di tutti i giorni, e dal caso dell’attrice bisogna imparare una grande lezione.

Il dramma di Serena Grandi, tutta la verità del dolore

La diva è stata protagonista di un episodio devastante, di cui ancora oggi porta i segni. Un’altra attrice sua collega ha confessato il trauma della violenza subita, destando molto sconcerto perché è l’ennesima testimonianza di una piaga sociale purtroppo ancora esistente: la violenza di genere. Oltre ciò, Serena Grandi racconta un altro terribile fatto che le ha stravolto la vita una volta per tutte. Vuole condividere al prossimo un messaggio molto importante, e quindi essere d’aiuto.

L’attrice domenica 28 novembre è stata ospite del salotto più famoso di Canale 5, Verissimo condotto da Silvia Toffanin, ascoltatrice attenta e dalla grande sensibilità. Così, presenta il libro sulla propria vita, “Serena a tutti i costi”. Questo tratta temi non facili da digerire, anche perché si è parlato di violenze sotto diversi punti di vista.

Dalla violenza e dalle azioni di stalker subite da ex fidanzati manipolatori e narcisisti, Serena racconta anche della violenza subita sul proprio corpo a causa di ritardi nel diagnosticarle il male, portandola a non prendersi cura di sé per come avrebbe dovuto.

Due volte ha affrontato due interventi al seno per ridurlo, condizione che l’ha fatta molto soffrire. La prima volta aveva 20 anni, la seconda aveva partorito, e anche la pancia si era conseguentemente sformata. La situazione degenera dal momento in cui le viene scoperto un carcinoma al seno, ma con grande ritardo.

Al momento si sente una guerriera, anche se ferita. Racconta che è stato importante il messaggio e l’affetto dell’amico Alfonso Signorini, il quale ha combattuto un male che lo ha devastato, la leucemia.

Così, dall’esperienza del collega si è fatta forza, lei stessa ha affermato:

“Prendo delle pillole, la malattia ti cambia è una cosa che mi ha insegnato Alfonso Signorini, ed è vero io sono cambiata dopo la malattia. In ogni caso ci sto molto attenta adesso”.

Con l’intenzione di dare il messaggio di prendersi sempre cura di sé e di non affidarsi a chi invece vuole solo fare soldi, l’attrice conclude l’intervista con la sorpresa fatta dal figlio, Edoardo, ricordando che la cosa più importante della vita è l’amore.