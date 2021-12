Test: dimmi come mangi e ti dirò chi sei veramente

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

L’argomento del giorno è il cibo. Non dovrai svelare qual è il tuo piatto preferito ma come sei abituato a mangiare. Come ti comporti a tavola? Sei una persona che mangia lentamente, velocemente, con avidità o facendo molto rumore? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Mangi velocemente: sei una persona con tantissimi pensieri in testa, tendi a dare priorità alle altre persone piuttosto che ai tuoi interessi. Mangi velocemente perché ti fai prendere dall’ansia, hai tante cose da fare. Ogni tanto dovresti provare a rallentare un po’.

Mangi solo quello che ti piace : sei un po’ schizzinoso a tavola? Bene, questo vuol dire che sei una persona curiosa, vuoi sempre approfondire un argomento prima di gettarti in una nuova avventura. Sai sempre quello che vuoi nella tua vita.

: sei un po’ schizzinoso a tavola? Bene, questo vuol dire che sei una persona curiosa, vuoi sempre approfondire un argomento prima di gettarti in una nuova avventura. Sai sempre quello che vuoi nella tua vita. Mangiatore organizzato : sei una persona molto precisa. Ti piace curare tutti i dettagli e programmare i tuoi impegni senza trascurare nulla. A volte il tuo carattere ti impedisce di goderti la vita fino in fondo.

: sei una persona molto precisa. Ti piace curare tutti i dettagli e programmare i tuoi impegni senza trascurare nulla. A volte il tuo carattere ti impedisce di goderti la vita fino in fondo. Mangiatore rumoroso: sei una persona indipendente. Non ti importa l’opinione degli altri, tu vai dritto per la tua strada. Non accetti consigli, preferisci sbagliare da solo piuttosto che fidarti degli altri.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quali sono le tue abitudini a tavola? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.