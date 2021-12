Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. No, non devi indovinare quale sarà il prossimo viaggio di un personaggio misterioso. Oggi si parla di te: quale tra queste mete preferiresti raggiungere a Capodanno: Vienna, Londra o New York? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Vienna: sei una persona che si arrabbia facilmente. Spesso ti capita di provare sentimenti di profonda rabbia, che offuscano la tua mente. In alcune situazioni, l’odio ti fa perdere lucidità e ti rende particolarmente vendicativo. Prova a ragionare prima di agire, a volte potresti perdere delle amicizie importanti a causa di una valutazione errata.

Londra : sei una persona golosa. Esageri quando sei a tavola e lo fai anche quando non sei in compagnia di parenti o amici. Vai avanti per pura ingordigia e non riesci a fermarti. Nella vita sei un po’ troppo avido, a volte non riesci a capire quando stai oltrepassando il limite.

: sei una persona golosa. Esageri quando sei a tavola e lo fai anche quando non sei in compagnia di parenti o amici. Vai avanti per pura ingordigia e non riesci a fermarti. Nella vita sei un po’ troppo avido, a volte non riesci a capire quando stai oltrepassando il limite. New York: sei una persona invidiosa. Questo è il tuo difetto maggiore. Molto spesso ti capita di desiderare di vivere la vita di un’altra persona, volendole quasi privare di tutto. Hai perso delle amicizie importanti a causa di questo comportamento, dovresti provare a non esagerare per evitare di restare senza amici.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, dove vorresti andare a Capodanno? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.