Oggi parleremo di alcune stravaganze legate alla Royal Family. Ecco tre cose che non immagineresti mai di trovare dentro Buckingham Palace

Buckingham Palace è da sempre la residenza più importante appartenente alla Royal Family. È il luogo nel quale vive la Regina Elisabetta e non solo. Nel corso dell’anno (almeno fino a quando non è scoppiata la pandemia mondiale) vengono organizzati ricevimenti ufficiali per accogliere i principali capi di Stato del mondo e si organizzano diverse feste e balli.

Buckingham Palace conta 775 stanze, si estende su una superficie di circa 77 mila metri quadri ed ha un valore stimato di 1,3 miliardi di sterline. Secondo un recente studio, qualora Sua Maestà decidesse di trasformare questa residenza in un albergo, la Royal Family incasserebbe circa 175 milioni di sterline all’anno, poco più di 200 milioni di euro. Cifre da capogiro!

Naturalmente sarà molto difficile che accada qualcosa del genere, anche se molti turisti visitano ogni giorno la residenza della regina. Su Buckingham Palace sono state dette tantissime cose: aneddoti, segreti, gossip, descrizioni dettagliate delle stanze. Ci sono alcune curiosità che probabilmente non conosci ancora. Ecco tre cose che puoi trovare dentro Buckingham Palace ma che non immagineresti mai di vedere proprio in quel posto.

Tre cose che non potresti mai immaginare di trovare a Buckingham Palace

Ecco tre cose che puoi trovare dentro Buckingham Palace ma non che ti sorprenderanno molto quando le leggerai:

Il cinema : la Regina Elisabetta ha un cinema privato all’interno della sua residenza. La prima persona a rivelare questa curiosità è stata Emily Maitlis, giornalista della BBC, la quale ha affermato di aver visto il cinema nell’area sud del palazzo e di aver intervistato il Principe Andrea proprio all’interno del cinema. Pare che pochissime persone siano autorizzate ad assistere ad uno spettacolo in compagnia di Sua Maestà. Tra queste ci sono i collaboratori di Elisabetta II. Raramente la Royal Family si riunisce in questa sala per guardare un film;

