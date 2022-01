Altro che amore al GF Vip: la pesante presa in giro fa infuriare il web

Al GF Vip volano stracci, altro che storia d’amore! La pesante presa in giro di lui ha fatto infuriare il pubblico di Alfonso Signorini.

Al GF Vip il pubblico del piccolo schermo si era convinto di poter assistere alla nascita di un nuovo amore tra i vipponi, ma molto probabilmente le loro aspettative resteranno deluse perché tra i due non sembrerebbe esserci trippa per gatti. O meglio: lei è anche interessata, come ha ammesso più volte parlando a tu per con Alfonso Signorini, ma lui non vorrebbe proprio saperne.

Di chi stiamo parlando? Di Jessica Selassiè. La princess non ha mai nascosto di avere un certo interesse per Barù, ma quest’ultimo non le degnerebbe di uno sguardo, asserendo che loro sono troppo diversi per poter portare la loro conoscenza ad un livello superiore, ma lei è delusa e parlando con i suoi compagni di viaggio non ha fatto mistero di esserci rimasta male nel non avere avuto una chance con lui.

Il nipote di Costantino della Gherardesca però la pensa in maniera completamente diversa e, mentre commentava il tutto con Kabir Bedi, si è lasciato andare ad uno scivolone su Jessica Selassiè che ha fatto infuriare gli utenti della rete.

Lo scivolone di Barù al GF Vip indigna il web: forti parole su Jessica Selassiè

Barù non ha mai ricambiato l’interesse mostrato da Jessica Selassiè nei suoi confronti, anzi e nonostante gli utenti della rete sperano che tra loro possa nascere una bellissima storia di amore, lui dirige le sue attenzioni verso Soleil Sorge e parlando a tu per tu con Kabir Bedi ha ammesso di sentirsi oppresso dalla Principess tanto da dichiarare che il suo sex appeal è quello di una disperata.

“Persecuzione sessual*” ha tuonato il nipote di Costantino della Gherardesca mentre parlava con Kabir Bedi, come potete notare dal video incorporato poco più in basso in questo articolo. “Mi lasciate stare? Sto qui tanto bene da solo, non voglio far nulla…” ha aggiunto, rendendo chiara la sua posizione in questa storia.

“Il sex appeal di una disperata, non so” ha aggiunto ironicamente, ma il pubblico del Grande Fratello Vip ha trovato questo tutt’altro che divertente. “A parte gli scherzi… se devo essere forzato. Poi forzato a fare le coccole sotto le coperte? Pensa te che tristezza“ ha concluso.

No ma continuate a salvare questo che dà della disperata a Jessica, vai fate pure… #jeru #jessvip #gfvip pic.twitter.com/tRbBHFwaHB — intollerabile (@rinaldella) January 25, 2022

Barù ha indignato il pubblico del GF Vip che non ha affatto apprezzato queste esternazioni su Jessica Selassiè.