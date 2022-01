GF Vip daytime 25/1/22, lacrime e pianti nella Casa: il vuoto è incolmabile

Al GF Vip ci sono soltanto lacrime e delusioni tra i concorrenti di Alfonso Signorini. Il vuoto che stanno provando è incolmabile.

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un daytime nuovo di zecca. Daytime che arriva dopo una turbolenta diretta con Alfonso Signorini in cui non sono mancati i tanti colpi di scena. Tant’è che l’appuntamento di oggi parte subito mostrandoci la consegna dell’anello di matrimonio di Alex Belli a Delia Duran.

La nuova concorrente di Alfonso Signorini non ha gradito questo gesto e ha rimandato il regalo al mittente, affermando che doveva tenerlo lui per ricordarsi del loro amore ed è lui che dovrebbe darle conferme sul loro amore. Nella casa più spiata d’Italia c’è però chi inizia a sospettare che i due in realtà abbiano organizzato un piano per avere una maggiore visibilità, considerato che in questa sesta edizione si parla soltanto di loro.

Di questo parere sembrano essere Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Davide Silvestri, ma non finisce qui. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di raccontare tutta la verità su cos’è successo sotto le coperte con Alex Belli. Quest’ultimo le avrebbe dichiarato tutto il suo amore.

I vipponi in lacrime dopo l’addio di Manuel Bortuzzo al GF Vip

Delia Duran non sa che cosa pensare a ha confidato a Soleil Sorge che non appena lui era tornato a casa aveva iniziato a comportarsi in maniera strana perchè non le permetteva di controllare il suo telefono, cosa che prima faceva in maniera abituale. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata protagonista anche di un altro blocco. Quale?

Quella che l’ha vista scontrarsi con Nathalie Caldonazzo per chi debba avere il posto migliore, a favore di luce e telecamere, per apparire al top durante il corso delle due dirette settimanali di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Alcune vippone però approfittano di questo momento per schierarsi contro Soleil, accusandola di essere una persona arrogante e prepotente e ritengono che ultimamente abbia assunto un finto atteggiamento da vittima.

La Sorge però ha replicato affermando che lei non ha bisogno degli altri per risplendere e o per dire la sua come invece farebbero loro, ma attenzione perché di cose ne sono successe ieri sera. Tant’è che la produzione ha scelto di dedicare un momento speciale per l’addio di Manuel Bortuzzo che ha ammesso di non avere la serenità necessaria per proseguire con il suo percorso e così ha abbandonato il gioco varcando per sempre la famosa soglia rossa.

Il suo addio ha distrutto tutti i concorrenti che non possono fare a meno di sentire la sua mancanza.