“Non ci sarò più”: batosta per Signorini e il Grande Fratello Vip

Arriva una brutta notizia per il Grande Fratello Vip e il suo conduttore, Alfonso Signorini. L’annuncio per il prossimo anno spiazza tutti

Il Grande Fratello Vip prosegue a gonfie vele in questo inverno che porterà lentamente alla serata finale di marzo. I vari “vipponi” escono mano a mano e altri ne entrano. Manca ancora molto alla fine di questa edizione, eppure già si pensa alla prossima stagione.

Come sempre, prima che al cast dei concorrenti (che in genere si completa anche all’ultimo momento) si inizia a parlare degli opinionisti. O meglio, delle opinioniste, visto che in questa edizione del reality ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tutto sommato la coppia è andata bene e ha avuto un buon successo, eppure la loro conferma nella prossima edizione è tutta da verificare.

Grande Fratello, l’incredibile annuncio dell’amata opinionista

Ad esempio, la Bruganelli ha rivelato in un’intervista a “Chi” di non essere sicura del suo futuro nel programma. La moglie di Paolo Bonolis ha fatto un bilancio di questa esperienza, ma anche un annuncio a dir poco inaspettato.

“E’ un esperimento sociologico interessante – ha detto al settimanale – e ne ho avuto la conferma. Ringrazio Signorini per avermi scelta, questa esperienza mi ha fatto crescere e divertire. Però, credo che il prossimo anno non ci sarò”. Sonia avrebbe altri progetti lavorativi, in particolare una collaborazione con il marito per creare nuovi format.

“Sarebbe anche un modo per riavvicinare la famiglia”, ha spiegato. Intanto l’addio al Grande Fratello Vip sembra scritto, ma è proprio sicuro che Signorini l’avrebbe riconfermata?