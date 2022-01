Lulù Selassiè, l’ultima sorpresa di Manuel Bortuzzo sotto il cuscino

Lulù Selassiè, dopo aver salutato Manuel Bortuzzo che ha abbandonato il Grande Fratello Vip, trova la sua ultima sorpresa sotto il cuscino.

Per Lulù Selassiè, da oggi, inizia un nuovo Grande Fratello Vip con l’amore di Manuel Bortuzzo nel cuore. Dopo aver trascorso quattro mesi con lui fatti di litigi, riappacificazioni, allontanamenti e riavvicinamenti fino alla consapevolezza finale di essere follemente innamorati, Lulù dovrà affrontare l’ultima parte della sua avventura nella casa di Cinecittà senza la presenza del fidanzato il quale, però, prima di lasciare definitivamente la casa, le ha lasciato un’ultima sorpresa.

Non è stato facile per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè separarsi, ma forti dell’amore che provano l’uno per l’altra, hanno affrontato tutto con forza. Prima di lasciare la casa del Grande Fratello Vip per sempre, Manuel ha lasciato un’ultima lettera a Lulù per infonderle la forza necessaria per affrontare le prossime settimane nella casa senza di lui.

L’ultima lettera di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè prima di abbandonare il Grande Fratello Vip

Dopo aver baciato tra le lacrime il suo Manuel Bortuzzo sulla porta rossa, Lulù è rientrata nella casa del Grande Fratello Vip dove ha ricevuto l’abbraccio delle sue amiche. Durante un momento di pausa della puntata condotta da Alfonso Signorini, si è poi recata in camera da letto dove, sotto il cuscino, ha trovato l’ultima lettera che le ha scritto Manuel.

“Giuchi (Giucas Casella ndr) guarda cosa mi ha lasciato Manuel sotto il cuscino“, ha detto Lulù a Giucas Casella durante la puntata del Grande Fratello Vip. “Non mi fare piangere. La leggiamo dopo. La cosa che ti deve fare forza è che lui è uscito per stare bene. Non devi mollare assolutamente, sai che lui sta lì”, le ha detto Giucas che, nelle scorse ore, ha avuto un crollo per l’abbandono di Manuel Bortuzzo.

Nella lettera che Lulù ha poi fatto leggere agli altri concorrenti, Manuel ha ribadito quanto la ama facendole sentire tutto il suo supporto. Ecco il testo della lettera:

LEGGI ANCHE —> MANUEL BORTUZZO TORNA SUI SOCIAL DOPO L’ADDIO AL GF VIP: PRIMO GESTO PER LULÙ

“Piccola mia sono sempre al tuo fianco come se fossi ancora lì con te, ti amo da morire e sai benissimo quanto forte ti starei abbracciando, ma ti penso ogni secondo e non vedo l’ora di vivere la vita vera con te muoio dalla voglia di vederti e dirti quanto ti amo guardandoti negli occhi per percepire quella purezza che solo nel nostro mondo troviamo.

Mi raccomando sai già tutto ricordati solo che quando ti manco mi manchi anche tu da morire, e quando piangi piango anche io e quando ti vedo felice sono sereno anche io. Non dimenticarti mai di tutte le cose bellissime che ci siamo detti e sentiti sempre al sicuro ora che hai me.

Ti amo nel modo più vero e sincero possibile e come diciamo noi, ti amo come se non ci fosse un domani.

P.S. Non farmi spaccare la tv ti prego, copriti! Scherzo amore, ti amo ti amo ti amo ti amo bambina mia”.

LEGGI ANCHE —> MANUEL E LULÙ, L’ULTIMA NOTTE AL GF VIP TRA LACRIME, PROMESSE D’AMORE E PAROLE IMPORTANTI

Dopo le precedenti lettere d’amore, Manuel ha deciso di lasciare impresse nuove parole per la sua Lulù di cui, si è detto, orgoglioso per il percorso di crescita fatto finora nella casa del Grande Fratello Vip.