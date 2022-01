Manuel Bortuzzo, dopo l’addio al GF Vip, torna sui social e il primo pensiero è per la fidanzata Lulù Selassiè: il gesto per lei.

Manuel Bortuzzo, dopo più di quattro mesi, ha abbandonato ufficialmente la casa del Grande Fratello Vip 2021. Il nuotatore ha deciso di uscire dalla porta rossa per motivi fisici. Una decisione non facile quella presa da Manuel che, nella casa del GF Vip, ha lasciato un pezzo del suo cuore ovvero la fidanzata Lulù Selassiè.

Prima di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, Manuel ha ribadito tutto il suo amore a Lulù promettendole di amarla ogni giorno di più e di farle sentire la propria presenza durante le settimane in cui saranno lontani. Tornato alla realtà, dopo aver preso nuovamente possesso del telefono, non solo è tornato sui social, ma ha compiuto il primo gesto proprio per la sua Lulù.

Manuel Bortuzzo, la prima dedica a Lulù Selassiè sui social dopo l’addio al Grande Fratello Vip

Poche ore prima dell’inizio dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo, parlando con Manila Nazzaro, aveva spiegato che, almeno per un giorno, non avrebbe acceso il telefono. In realtà, così non è stato. Dopo aver riabbracciato la sua famiglia e Clarissa che si è sciolta tra le braccia del fidanzato della sorella Lulù, Manuel, non solo ha acceso il telefono, ma è tornato anche sui social compiendo il primo gesto per la sua Lulù.

Dopo aver ripreso possesso del telefono, Manuel Bortuzzo è tornato su Instagram dove ha immediatamente cominciato a seguire il profilo della fidanzata Lulù. Manuel, inoltre, dopo aver ringraziato tutti i fan per il sostegno e l’affetto che gli hanno dimostrato durante i quattro mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare alla prima dedica per la sua Lulù.

Poche ore dopo aver lasciato la casa di Cinecittà, Manuel ha cominciato a seguire Lulù attraverso la diretta. In piena notte, dopo aver indossato uno dei tanti maglioni che Manuel le ha lasciato, Lulù ha scritto su un cartellone tutto il suo amore per il nuotatore. La foto della dedica di Lulù è stata condivisa dallo stesso Manuel sul proprio profilo Instagram aggiungendo “ti amo”.

Per Manuel e Lulù, dopo quattro mesi di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip, da oggi, inizia la prova della lontananza sicuri del fortissimo sentimento che li lega.