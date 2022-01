Manuel e Lulù, l’ultima notte al GF Vip tra lacrime, promesse d’amore e parole importanti

Manuel e Lulù hanno trascorso l’ultima notte insieme al Grande Fratello Vip: prima dell’abbandono di lui, non mancano lacrime, promesse e parole d’amore importanti.

Quella trascorsa è stata l’ultima notte insieme per Manuel e Lulù nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Nel corso della puntata in onda oggi, lunedì 24 gennaio, Manuel abbandonerà il reality per motivi di salute. Dopo quattro mesi e dopo aver perso molto peso, Manuel ha la necessità di tornare alla sua vita e riprendere gli allenamenti. Per Lulù non sono ore facili e nelle scorse ore per lasciare impresse le sue parole d’amore ha scritto a Manuel una lettera che ha provocato ad entrambi tantissime emozioni.

Dopo aver scritto la lettera, Lulù e Manuel si sono ritagliati del tempo per stare da soli. Dopo essersi ritirati nella stanza privata che Manuel ha avuto a disposizione dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù e Manuel hanno letto insieme la lettera scambiandosi, poi, dolci parole d’amore e promesse importanti. Non sono mancate le lacrime per il periodo che trascorreranno lontani.

Lulù e Manuel: la lettera d’amore per l’ultima notte al Gf Vip e parole importanti

Il contenuto della lettera scritta da Lulù sarà, probabilmente, svelato nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera. Dopo aver letto le parole che gli ha scritto la fidanzata, Manuel Bortuzzo non ha nascosto le emozioni e si è lasciato andare ulteriormente aprendo il cuore a Lulù che è crollata tra le sue braccia non trattenendo le lacrime.

“Sono contento che ti sei ricordata le parole che ti ho detto tanto tempo fa, che per stare con te bisognava appassionarsi a te per quella che sei, e allora sei la mia passione più grande perchè quanto ti amo tu non lo sai, davvero. La mia bambina, mamma mia quanto ti amo. La mia piccola. Piccola, ma grande allo stesso tempo. Io sono come te lo sai. Due bambini, però anche un grande uomo e una grande donna. Perfetti per stare insieme. Per sempre piccola.

Quante emozioni che mi fai vivere amore, grazie. Come posso dimenticarmi tutto questo? Pensa siamo già uniti e legati così, pensa cosa saremo poi.. quanto sarà bello. Condividere la vera vita con la persona che ami davvero e che ti ama davvero, io lo sento dentro, non l’ho mai provato prima, lo sento che sarà stupendo. Nei momenti difficili ci sei tu e nei tuoi momenti difficili ci sono io”.

LEGGI ANCHE —> LULÙ SELASSIÈ CROLLA AL GF VIP: LACRIME DOPO NOTTI INSONNI ACCANTO A MANUEL

E ancora a proposito di questo: “Cercherò sempre di farti capire che tu ti devi amare così sempre, per quella che sei, sia al mattino appena sveglia che la sera tirata per una puntata. Perché sei stupenda sempre, il tuo splendore viene da dentro. Tu brilli sempre, a qualsiasi ora e in qualsiasi momento perché sei stupenda dentro. Sono contento di aver capito come sei fatta e che stai con me perché sei al sicuro e l’amore che puoi dare finalmente l’hai dato alla persona giusta.. Fidati che adesso è al sicuro il tuo amore perchè ce l’ho io. E anche io mi sento di dare finalmente tutto l’amore che ho alla persona giusta”.

LEGGI ANCHE —>MANUEL BORTUZZO STA MALE: L’AMICO DI LUI RINGRAZIA LULÙ, ECCO PERCHÈ

Parole importanti che hanno fatto piangere sia Manuel che Lulù che trascorreranno le prossime settimane, lontani. “Sei bellissima anche mentre piangi amore”, ha detto ancora Manuel.