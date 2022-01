By

Manuel Bortuzzo sta male al Grande Fratello Vip: il gesto d’amore di Lulù conquista tutti e l’amico di lui la ringrazia così!

Manuel Bortuzzo non è stato bene nelle scorse ore. Il nuotatore ha avuto la febbre alta per ventiquattro ore e, al suo fianco, c’è sempre stata Lulù Selassiè che non l’ha lasciato solo un istante occupandosi totalmente di lui. Un rapporto, quello tra Manuel e Lulù, che sta diventando sempre più importante e che sta legando sempre di più i due giovani che, insieme, hanno affrontato anche il momento difficile di Manuel.

Manuel, nelle scorse ore, ha avuto la febbre alta trascorrendo la maggior parte del tempo a letto. Al suo fianco, c’è sempre stata Lulù che si è occupata totalmente di lui misurandogli la febbre, dandogli le medicine e facendo tutto ciò che poteva per farlo stare bene. Gesti d’amore quelli di Lulù che sono stati particolarmente apprezzati dalle persone più vicine a Manuel nella vita di tutti i giorni.

Lulù Selassiè cura Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip: l’amico di lui la ringrazia pubblicamente

Lulù Selassiè, dopo aver conquistato il cuore di Manuel Bortuzzo, sta conquistando anche quello delle persone più vicine a Manuel. Dopo il padre Franco che ha cancellato tutti i dubbi dedicando a Manuel e Lulù un post sul proprio profilo Instagram, anche Davide Ismaele, uno dei migliori amici di Manuel, ha voluto ringraziare pubblicamente Lulù per il modo in cui si sta prendendo cura del nuotatore.

“Mi scrivete in molti per sapere se Manuel sta bene! si è solo una freddata! Un ringraziamento è dovuto a Lulù che gli è stata vicino anche in questo momento di “fragilità”.È molto bello dimostrare affetto e amore quando tutto va bene!Ma la prova vera si vede nel bisogno”, ha scritto su Twitter Davide che è diventato amico anche di Clarissa Selassiè con cui, spesso, regala ai followers delle dirette su Instagram.

Mi scrivete in molti per sapere se Manuel sta bene! si è solo una freddata! Un ringraziamento è dovuto a Lulù che gli è stata vicino anche in questo momento di “fragilità”.È molto bello dimostrare affetto e amore quando tutto va bene!Ma la prova vera si vede nel bisogno ♥️ #GFvip pic.twitter.com/EZYJjQYmOD — Davide Ismaele (@davismaele) January 23, 2022

Per Manuel e Lulù, quelle attuali, potrebbero essere le ultime ore insieme nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Nel corso della puntata in onda lunedì 24 gennaio, Manuel annuncerà la propria decisione in merito alla permanenza nella casa.

A causa di alcuni problemi fisici, Bortuzzo sta pensando all’abbandono nonostante non voglia lasciare Lulù da sola in casa. Cosa deciderà di fare? Lo scopriremo domani sera.