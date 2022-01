Manuel Bortuzzo piange tra le braccia di Lulù: sfogo nella notte al GF Vip

Manuel Bortuzzo piange tra le braccia della fidanzata Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip: lo sfogo nella notte dopo la meravigliosa lettera d’amore.

E’ un amore puro e incondizionato quello che unisce Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Una definizione perfetta che Manuel ha scelto di dare al forte sentimento che lo lega a Lulù, incontrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e con la quale vive una stupenda storia d’amore. Il momento di separarsi, però, si avvicina e Manuel, la scorsa notte, si è lasciata andare alle lacrime tra le braccia della fidanzata.

Lunedì 24 gennaio, Manuel Bortuzzo comunicherà la propria decisione sul restare o meno nella casa del Grande Fratello Vip 2021. A causa di alcuni problemi fisici, il nuotatore sta pensando seriamente al ritiro con l’appoggio di Lulù che, per amore, è pronta a sostenere la sua scelta. “Lulù per amore comprende”, ha detto Manuel ad Alfonso Signorini. Per Bortuzzo, però, non è affatto una scelta facile e, la scorsa notte, si è lasciato andare alle lacrime condividendo le proprie paure con Lulù che è riuscita a rassicurarlo.

Manuel Bortuzzo piange per Lulù Selassiè: la scelta se abbandonare o meno il Grande Fratello Vip

Durante la puntata con Alfonso Signorini, Manuel Bortuzzo non ha nascosto di aver voglia di restare nella casa del Grande Fratello Vip per poter continuare l’avventura con la fidanzata Lulù. Dall’altra parte, però, per alcuni problemi fisici, potrebbe lasciare la casa lunedì 24 gennaio. In vista di una separazione che potrebbe tenerlo lontano da Lulù fino al 14 marzo se la Selassiè dovesse arrivare in finale, Manuel si è lasciato andare alle lacrime.

Dopo un confessionale di coppia, Manuel e Lulù si sono ritirati in camera da letto e, sotto le coperte, Bortuzzo si è lasciato andare alle lacrime. “Stai piangendo?”, gli chiede Lulù rendendosi conto del momento di difficioltà di Manuel alle prese anche con la febbre. La coppia si racconta sottovoce con Manuel che riesce a condividere le proprie paure con Lulù. “Potrai vedermi almeno. Stai tranquillo ce la farai”, sono state alcune delle parole dette da Lulù e colte dai fan.

La lettera d’amore di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè

Ecco il testo integrale della lettera scritta da Manuel a Lulù:

“Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non ti ricordi dei pensieri che ti turbano durante la giornata. In quell’attimo di puro amore incondizionato resto a guardarti, fermerei il tempo se si potesse, fermerei i pensieri, la vita. Le coperte disfatte, gli abbracci e i mezzi sorrisi, descrivono il nostro amore. Dimentico la mia condizione che tanto mi soffoca.

Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce di chi lo cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere. E scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti, scusa se non ti faccio vivere le cose come lei hai sempre sognate. Ma avrà una fine? Sì, non riesco a dirlo con la certezza che hai tu, ma sì. Sarà un altro nostro inizio? Sì! Quando leggo quanto mi ami nei tuoi occhi mi si riaccende tutto, torno a vivere, dimentico tutto, sono invincibile. Ci riesco, torno a camminare sorrido e vivo.

Quanto sei difficile da svegliare? Vorrei non farlo mai e lasciarti nei tuoi mondi. Preferisco addormentarmi nella speranza di poterci entrare anch’io. Ti amo”.

Un amore importante e vero che ha fatto innamorare anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.