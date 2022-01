Sparita dalla tv: l’ex gieffina vuota il sacco e svela la verità

L’ex gieffina è sparita dalla tv e vuota il sacco: ecco svelata la verità

Il Grande Fratello Vip è iniziato da quattro mesi. In questo periodo, molti nuovi concorrenti sono entrati nella Casa più spiata d’Italia e tanti altri sono fuoriusciti.

I concorrenti eliminati vengono invitati a partecipare alle diretta del reality show nello studio di Roma. Quasi tutti gli ex gieffini appaiono ancora sul piccolo schermo, ma una vippona non viene da tempo.

Che fine ha fatto? La verità è venuta a galla e il motivo è veramente pesante. Scopriamo di chi si tratta e quello che ha rivelato

Raffaella Fico sparita dalla tv: l’ex gieffina svela la verità

Raffaella Fico è una modella e attrice italiana. Quest’anno ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per la seconda volta nella sua carriera televisiva.

La prima volta Raffaella, però, partecipò all’edizione dei non famosi.

Devo dire che di tempo ne è passato e la modella si è presentata come tutt’altra persona. Il suo carattere è divenuto più forte e si è difesa molto bene durante gli “attacchi” subiti dagli altri concorrenti.

Dopo un mese, però, la Fico viene eliminata dal programma, ma non è triste, perché può tornare da sua figlia Pia, avuta con l’ex fidanzato Mario Balotelli.

Raffaella torna in studio per qualche puntata, ma poi sparisce dalla tv. Che fine ha fatto e perché non c’è più?

A rivelare la verità ci pensa Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi ed uno degli autori del GF Vip.

“Non è mai andata in studio, non è più presente. Come se non avesse fatto più parte del Grande Fratello Vip” rivela l’autore e conclude: “Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello“.

Raffaella Fico probabilmente ha di meglio a cui pensare e non vuol venire a Roma solo per scaldare la sedia e forse non sta amando neanche l’evolversi di questa edizione.

Il giornalista di Chi aggiunge un altro dettaglio: la showgirl è ancora legata alla Casa. Raffaella ha deciso di querelare l’influencer Soleil Sorge.

Questa decisione è scaturita in seguito a delle parole usate dalla gieffina nei confronti della modella campana.

Amedeo Venza rivelò ai tempi alcune indiscrezioni in merito alla querela poco dopo che la Fico venne eliminata: “Pare che lei abbia denunciato Soleil per delle frasi razziste credo, sia a livello penale che civile, quindi una cosa pesante“.

Raffaella Fico è sparita dalla tv per delle buone ragioni. Vuole godere della compagnia di sua figlia e del suo futuro marito. L’ex gieffina è tutt’ora legata al reality show tramite la sua “nemica” Soleil Sorge. Chissà come la prenderà l’influencer quando uscirà dalla Casa