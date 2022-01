Signorini mette alle strette Delia Duran. Lei lo avvisa: “Manca poco!”

Alfonso Signorini ha messo alle strette Delia Duran durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip, ma lei gli ha lanciato un avviso.

Alfonso Signorini durante il corso di questa diretta del GF Vip non poteva non parlare del triangolo che ha appassionato tutto il pubblico del piccolo schermo nostrano. Ovvero quello formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil.

I tre hanno avuto modo di potersi confrontarsi e non sono mancati i colpi di sena, in quanto l’ex stella di Centovetrine ha chiesto a sua moglie di difendere il loro matrimonio da chi lo infanga e poi ha fatto notare alla Sorge che lui è andato perfino contro la Duran stessa per difendere il loro rapporto.

Delia, di fronte a queste fortissime dichiarazioni, non si è sbilanciata più di tanto ma il padrone di casa sì. Tant’è che ha deciso di metterla alle strette invitandola a reagire qualora questa situazione le stia stretta.

Delia Duran rassicura Alfonso Signorini al GF Vip: caos in studio

Alfonso Signorini ha invitato Delia Duran a reagire di fronte a questa situazione che sembrerebbe farla soffrire, ammettendo che se si fosse trovato al suo posto gli avrebbe già restituito l’anello che simboleggia la loro liturgia della parola.

Al sentire questo discorso, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di replicare al padrone di casa, affermando che per lei manca davvero poco nel fare un gesto così e se sta temporeggiando ancora è soltanto perché ha tutte le sue cose a casa di Alex Belli, altrimenti avrebbe già reagito.

Alfonso Signorini ci ha tenuto a precisare che quanto affermato riguarda il suo modo di agire e se lei crede che la tranquillità e la pacatezza siano l’arma giusta per affrontare tutto questo deve continuare a farlo.

Alfonso Signorini ha messo in guardia Delia Duran, ma quest’ultima sembrerebbe essere più indecisa che mai sul come comportarsi in questa difficile circostanza in cui si ritrova.