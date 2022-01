Grande Fratello Vip, bufera su Sophie Codegoni, gli amari commenti su Jessica Selassiè: il video fa infuriare i fan del GF Vip: il motivo

Altri motivi di tensioni, per non parlare di una vera e propria bufera all’interno della casa del Grande Fratello. Il pubblico del GF Vip ha visto il litigio tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié, da qualche tempo ormai sempre più ai ferri corti a causa del presunto interesse della “princess” per Alessandro, il fidanzato di Sophie.

Ennesima frizione e lo sfogo di Sophie con Federica Calemme. E’ accaduto subito dopo le critiche di Katia Ricciarelli nei confronti di Delia Duran. Subito dopo è arrivato lo sfogo dell’ex tronista. Tuttavia Federica sembra voler difendere l’amica Jessica.

GF Vip, Sophie infuriata con Jessica: ma interviene Federica

“Guarda che non ha mai parlato male alle tue spalle – ha detto la Selassié – mettiti nei panni suoi. Entra il ragazzo che le piace, c’è stata tutta una tarantella iniziale. Bisogna capirla, secondo me tu devi parlare con lei. Siete amiche, avete passato quattro mesi insieme. Lei – dice Federica – non fa le cose con cattiveria, si diverte. A volte le battutine possono essere eccessive, ma tu devi farglielo notare”. In sostanza Federica nega che Jessica si prova col suo fidanzato, anzi trova pure il modo per una velata accusa nei confronti del ragazzo.

“E’ pure Alessandro che gli dà modo di fare le battutine, le fa anche lui. Ma sono solo battutine dai”. Insomma, è ovvio che Federica si schiera a difesa di Jessica. Poi Sophie accusa ancora la princess: “Le piace Alessandro, le piace Barù. Questa è ingordigia, altro che colpo di fulmine”. Parole che hanno fatto discutere, soprattutto su TikTok dove il video è stato pubblicato.

