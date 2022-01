Jessica Selassiè massacrata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: attacco durissimo

Jessica Selassiè è stata massacrata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip: l’attacco ricevuto poco prima della diretta con Alfonso Signorini è durissimo!

Jessica Selassiè aveva iniziato il suo percorso nella casa del GF Vip creando un bellissimo rapporto con Sophie Codegoni. Tra le due, però, non appena è entrato a far parte del programma Alessandro Basciano si è creata un po’ di maretta in quanto ad entrambe suscitava un certo interesse.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scelto però la Codegoni, ma la Princess non si è di certo arresa ed ha continuato a coccolare e a far sentire importante il ragazzo e proprio quest’ultimo ha iniziato a mettere la pulce nell’orecchio alla sua ragazza, consigliandole di aprire gli occhi su quella che ritiene essere una sua amica.

Alessandro Basciano ha messo in guardia Sophie Codegoni su Jessica Selassiè e lei ha iniziato a rivalutare il loro rapporto.

Jessica Selassiè criticata da Sophie e Alessandro Basciano al GF Vip

Alessandro Basciano non ci è andato affatto leggero nei confronti di Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip affermando che se lui le desse modo, è convinto che non si farebbe alcun problema a stare con lui, mandando all’aria l’amicizia con Sophie Codegoni, ma lui non lo farebbe mai ma la invita comunque ad aprire gli occhi su di lei e a dare lui maggiori attenzioni:

“Lei si approfitta del fatto che tu sei molto paziente e fai finta di nulla“ ha esordito l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. “Però tu devi capire bene una cosa. Ti dico al 100% se io le do modo, lei ci sta anche davanti a te viene con me e se ne frega altamente dei tuoi sentimenti. Dai è vero e devi fidarti di quello che ti dico. Lei con me va oltre l’amicizia e lo scherzo” ha poi continuato, mandando in panico la Codegoni che in un secondo momento si è sfogata proprio con il ragazzo:

“Il fatto è che a tutto c’è un limite e lei continua a stuzzicarti” ha esclamato delusa dalla Princess, iniziando a dubitare della sua sincerità. “Ovviamente essendo una mia amica sto provando a tenermi. Non ho mezze misure, se parto contro di lei faccio un macello“ ha aggiunto. “Sono sempre accanto a lei che mi mordo la lingua. Quando fa le battute su di te cerco di riderci, ma per come sono fatta io farei un bordello (…) Guarda che io spacco tutto” ha poi concluso.

Come reagirà Jessica Selassiè di fronte a tutto questo? Staremo a vedere.