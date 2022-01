Pesava quasi 300 kg: Vite al limite cambia tutto, ecco cos’è successo

“Vite al limite” è il programma che racconta le vicende dei pazienti ammalati di obesità grave, e che non hanno solo un problema alimentare

Le storie dei pazienti di “Vite al Limite” toccano sempre il cuore dei telespettatori. Spesso si tratta di vicende umane molto intense e difficili, dove l’obesità grave che affligge i protagonisti è soltanto una conseguenza, e di certo non la causa di tutti i loro problemi. Spesso la grave obesità è generata da problemi psicologici anche gravi. Una delle storie più intense, raccontata nella sesta stagione del programma, riguarda Tamy Lyn Murrell, le cui vicende hanno molto colpito il pubblico.

La sua vita è stata davvero complicata, e tutto è precipitato quando è morto suo padre e lei è rimasta con la madre, che però la trattava molto male. La donna si è sempre sfogata nel cibo, che mangiava in quantità industriali. Era arrivata a pesare ben 270 chili, una stazza enorme considerando la sua bassa statura. Ormai non riusciva a fare più nulla, nemmeno le normali attività di casa.

Vite al Limite, il difficile percorso ha avuto uno sviluppo complicato

Di fatto non era più indipendente. Ecco perché ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan e alla sua clinica di Austin. Con un cammino sicuramente complicato è riuscita a perdere più di 90 chili, arrivando a un peso complessivo di circa 150 chili. Il percorso non è stato affatto facile, anche perché la donna ha dovuto fare i conti anche con il complicato rapporto col marito, che spesso la tradiva.

Ecco perché lei ha avuto bisogno di molta forza di volontà per proseguire correttamente il suo percorso. Non solo dieta per lei, ma anche tanto esercizio fisico. Dopo il percorso tutto è andato bene, perché lei ha riacquistato un aspetto eccellente e ha anche fatto pace col marito. Bello un suo recente post in cui ha ringraziato su Facebook per l’affetto e il sostegno ricevuto.