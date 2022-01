Karina oggi è bellissima, ma la ricordate a Vite al limite? Incredibile

Per l’ex protagonista di Vite al limite, una trasformazione davvero incredibile: eccola oggi dopo il percorso con il dottor Nowzaradan

Purtroppo l’obesità grave spesso si “mangia” la bellezza di molte donne. Alcune delle pazienti di Vite al Limite non fanno eccezione. Le gravi condizioni di queste persone le portano a rischiare la vita. Ecco perché spesso non si pensa a come erano prima e come potrebbero tornare ad essere. Anche per questo motivo quando il percorso di recupero si conclude con successo c’è sempre una sensazione molto bella.

Perché i pazienti del dottor Nowzaradan non solo riescono a salvare le loro vite, ma tornano a un’esistenza normale e spesso recuperano il loro aspetto fisico originale. La storia della paziente Karina Garcia è emblematica: era gravemente malata di obesità, e per guarire ha dovuto intraprendere un percorso molto faticoso. La donna si è rivolta alla clinica di Houston per provare a dimagire, e ci è riuscita solo dopo molta fatica e sacrifici.

Leggi anche – Oggi è uno schianto, ma prima di Vite al limite pesava quasi 300 kg

La paziente di Vite al Limite che ha ritrovato la sua bellezza

Era entrata in cura quando aveva 38 anni. La sua obesità era gravissima: arrivò a pesare quasi 300 chili e non riusciva più nemmeno ad essere indipendente. Si era rifugiata nel cibo per risolvere i suoi problemi, ma presto i problemi si sono moltiplicati. Per fortuna è riuscita a seguire con precisione il percorso di dieta del dottor Now. Ha perso in appena un anno ben 107 chili, spariti nel giro di 12 mesi. Prima la dieta e poi l’intervento di bypass gastrico. Infine Karina ha anche fatto quello per togliere la pelle in eccesso.

Leggi anche – Partecipa a Vite al limite per cambiare tutto: poi il triste epilogo

I risultati sono stati ottimi, soprattutto perché Karina ha proseguito con una condotta di vita regolare, mangiando con attenzione anche dopo le cure. E’ venuta fuori una donna dall’aspetto molto gradevole, che oltre la salute ha finalmente ritrovato anche il suo fascino e il potersi sentire finalmente donna. I tanti complimenti che riceve sui social, del resto, lo testimoniano ampiamente.