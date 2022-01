Oggi è uno schianto, ma prima di Vite al limite pesava quasi 300 kg

È stata una delle protagoniste che ha fatto in particolar modo parlare di sé durante il suo percorso a Vite al Limite: il suo percorso

Uno dei segreti di Vite al Limite è sicuramente la capacità di tenere il pubblico incollato in attesa di capire “come andrà a finire”. Spesso i percorsi dei pazienti sono lunghi, ma regalano anche molte soddisfazioni. Il cambiamento fisico spesso è impressionante, e gli spettatori del noto show nato negli Usa (in Italia in onda su Real Time) si immedesimano con i pazienti e in un certo senso li accompagnano fino alla guarigione dall’obesità grave.

Una delle storie che ha maggiormente impressionato il pubblico riguarda Alicia Kirgan, che di fatto è riuscita a salvarsi la vita. Quando è entrata nella clinica del dottor Nowzaradan aveva 32 anni e un peso notevole, visto che soffriva di obesità grave sin da bambina.

Vite al limite, l’emozionante percorso di Alicia ha commosso il pubblico

Il suo ambiente familiare è sempre stato complicato e le conseguenze sono ricadute direttamente sulla donna. Per fortuna il dottor Now l’ha sottoposta ha un percorso rigido ma molto efficace. Molto importante è stato l’apporto che la donna ha avuto dal suo compagno Tim, che dopo una difficile esperienza con la droga è riuscito a stare vicino ad Alicia con risultati positivi.

Non a caso la donna ha perso velocemente 77 chili con l’ausilio della dieta, ed è riuscita a compiere con successo il percorso che l’ha portata al by-pass gastrico. Dopo l’operazione la donna ha trovato una forma indubbiamente migliore ed è di fatto tornata a vivere una vita normale e decisamente più serena.