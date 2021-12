Trasformazione incredibile per Karina Garcia: com’è diventata dopo Vite al limite

Vite al limite, Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna, Karina Garcia, dalla storia molto complicata

Le storie dei protagonisti di Vite al Limite da anni appassionano il pubblico. Spesso gli spettatori del programma empatizzano con i pazienti del dottor Nowzaradan, che sotto la sua guida intraprendono un difficile percorso di ritorno alla normalità per guarire dall’obesità grave. Si parla di casi molto seri, con persone che spesso vanno oltre i 200 chili di peso.

Alcuni di questi pazienti sono in condizioni gravi, e non riescono nemmeno più a camminare. Tra le storie che sono rimaste particolarmente impresse nel pubblico c’è quella di una paziente della sesta stagione del programma. Parliamo del 2018, quando a “Vite al Limite” la protagonista fu Karina Garcia. La donna faceva fatica a muoversi, e il dottor Now l’ha convinta a intraprendere un percorso virtuoso per tornare a una vita normale.

Vite al limite, la sorprendente storia di Karina Garcia

In più c’erano dei problemi di asma e un precedente intervento chirurgico non andato a buon fine. All’epoca la donna aveva 38 anni e viveva a Converse, in Texas. Quando è entrata nella clinica pesava 287 kg. I suoi risultati all’interno della clinica sono stati molto positivi.

In 12 mesi di dieta ha perso ben 107 kg, arrivando al peso di 180 chili, compatibile con l’operazione di bypass gastrico. Anche l’operazione è andata bene, e progressivamente la donna è tornata a una vita normale. La sua storia è stata approfondita anche in episodi successivi, con grande approvazione da parte del pubblico di Real Time.