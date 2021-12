Stefano De Martino fa mea culpa: gli errori del passato

Stefano De Martino ha fatto mea culpa, ammettendo tutti quelli che secondo lui sono stati gli errori che ha commesso nel suo passato.

Stefano De Martino è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo progetto televisivo. Un format ideato in parte anche da lui e che fonda le proprie radici nella sua famiglia.

Tra poco, infatti, debutterà il suo Bar Stella, programma di varietà che prende il nome dal vecchio locale di suo nonno, e per l’occasione ha scelto di rilasciare un’intervista al portale Fanpage, dove si è raccontato come non mai. Non solo dal punto di vista professionale, ma anche privato.

Il bel conduttore partenopeo ha fatto un percorso sul suo passato, ammettendo quello che per lui è stato un errore che ha commesso in passato e che ora ha imparato a non commettere più. La confessione di Stefano De Martino è arrivata in maniera del tutto inaspettata, ma ha aiutato i suoi fedeli sostenitori a comprendere meglio la sua persona.

Bar Stella: Stefano De Martino fa una confessione sul suo passato

Stefano De Martino ha ammesso di essersi fatto trasportare dal mondo della cronaca rosa in passato, ma che ora ha compreso quello che è stato il suo sbaglio e per questo motivo ha deciso di mettere in primo piano la sua professione che la vita sentimentale. In modo che al pubblico del piccolo schermo arrivi l’impegno e la passione che mette nella sua professione e non per i suoi flirt.

“Fortunatamente, o sfortunatamente, ho avuto a che fare con una mega esposizione quando ero più piccolo. Questo ha fatto sì che adesso, a 32 anni, conosca abbastanza bene le dinamiche, ho capito anche quando inconsciamente alimenti delle cose e come si può tenere l’attenzione su quello che ti interessa. Avere scoperto presto queste cose ha comportato ovviamente degli errori di gioventù“ ha esordito il conduttore durante il corso dell’intervista rilasciata a Fanpage.

“Per esempio l’essermi sentito, spesso, in dovere di spiegare delle cose, senza capire che quello andava ad alimentare ancora di più la macchina. Oggi sono molto più a fuoco e sereno, in pace con quello che è il modo degli altri di parlare di quello che faccio. Percepisco che sia tutto più giusto” ha poi spiegato.

“Bisogna essere consapevoli del fatto che se l’attenzione delle persone si sposta su una cosa, magari è perché sei tu che stai mandando un messaggio sbagliato. Si è anche complici di certe dinamiche, è inutile prendersela con il mondo. Se stai facendo un lavoro e in giro si parla della tua vita privata, forse dipende anche dal segnale che mandi tu agli altri” ha poi concluso.