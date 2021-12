Stefano De Martino e l’ombra di Belen: rivelazioni inedite

Stefano De Martino è tornato a parlare di Belen Rodriguez in una intervista per Repubblica. Da parte del conduttore rivelazioni pesanti

Stefano De Martino è oggi un personaggio molto famoso ed apprezzato. Prima star di “Amici” come ballerino, fino a diventare un conduttore importante e richiesto. Nel frattempo, ad aiutare molto la sua popolarità ci ha pensato anche la storia d’amore con Belen Rodriguez. La super famosa modella argentina che da anni è diventata un’icona di bellezza per tutti gli italiani.

I due hanno avuto una lunga storia, e anche un figlio: il piccolo Santiago. Poi tra loro è arrivata la crisi: si sono separati, salvo poi riavvicinarsi per un breve periodo. Adesso la relazione sembra essere chiusa in modo definitivo. E proprio De Martino ha parlato della relazione con Belen Rodriguez in un’intervista per Repubblica.

Stefano De Martino fa un’importante confessione sul suo rapporto con Belen

L’occasione è stata il lancio della sua nuova trasmissione, che andrà in onda su Rai 2 in seconda serata. Il titolo è “Bar Stella”. Un titolo autobiografico, visto che era il nome del bar di suo nonno, dove è cresciuto in provincia di Napoli. De Martino questa volta ha velleità autorali, visto che vorrebbe portare in tv una trasmissione a sua immagine e somiglianza, ispirandosi a Renzo Arbore. “Uno show romantico”, lo ha definito.

Sono due le puntate in programma, con la prima in onda il prossimo 28 dicembre. Sulla sua storia con Belen, invece, ha rivelato: “Per molto tempo ero conosciuto solo come “Il marito di Belen Rodriguez”, anzi qualcuno mi chiamava “Signor Rodriguez”. Il conduttore ha spiegato “le etichette sminuiscono sempre, ma io ho sempre saputo quello che volevo fare. Ma capisco che quella definizione ci stava”, ha spiegato l’ex ballerino e oggi conduttore.