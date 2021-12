GF Vip daytime 21/12/21, concorrenti esasperati: non pensavano fosse possibile

Al GF Vip i concorrenti hanno perso la calma. Dopo la diretta si sono lasciati andare ad uno sfogo che lascia poco spazio all’immaginazione.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con il daytime quotidiano. Daytime che viene dopo la diretta di ieri sera che come al solito è stata ricca di colpi di scena. Tant’è che si inizia subito con Soleil Sorge.

Nella casa più spiata d’Italia si inizia ad insinuare il pensiero che l’ex tronista di Uomini e Donne non sia una vittima di Alex Belli, ma che entrambi hanno le loro colpe. Lei, durante il corso della puntata, ha ammesso di non avere avuto alcun rapporto intimo con l’ex stella di Centovetrine e Katia Ricciarelli non ha potuto fare a meno come questa situazione stia iniziando a stufare perché tirata troppo per le lunghe.

Per Biagio D’Anelli, invece, Alex Belli non si espone in quanto sbilanciandosi perderebbe o Soleil o sua moglie Delia Duran. Alex, tra l’altro, ne ha approfittato per mettere in guardia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne da Alessandro Basciano che secondo lui vorrebbe avvicinarsi a lei soltanto per usarlo.

“Non sei riuscito tu a fare i giochetti con me, pensa lui” ha commentato la Sorge in confessionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip 2021: volano stracci tra i gieffini

Alex Belli esasperata gli altri concorrenti: l’amaro sfogo al GF Vip

Lucrezia Selassiè, dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip, si esposta in confessionale trovando l’intervento di Alex Belli alquanto fuori luogo poiché Alessandro non ha mai fatto il suo nome e quindi non vede il motivo per cui attaccarlo. Sempre la Principessa è la protagonista del blocco successivo in quanto è impossibile non menzionare la sorpresa a Manuel Bortuzzo.

Il nuotatore ha avuto modo di poter incontrare suo padre. Quest’ultimo ha ringraziato tutti i concorrenti per essere stati vicino a suo figlio, glissando su di lei. Tant’è che Alfonso Signorini gli ha chiesto che cosa ne pensasse di Lulù.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Storia al capolinea al Grande Fratello Vip: la coppia si rompe nel cuore della notte

Franco Bortuzzo non si è sbilanciato più di tanto, affermando in maniera abbastanza diplomatica di essere felice se lo è suo figlio.

Nella casa più spiata d’Italia però le sorprese non finiscono mai. In quanto hanno fatto il loro ingresso ben due nuovi vipponi. La prima è Nathalie Caldonazzo, che è stata accolta da un sorpreso Giucas Casella, e poi Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca, che per l’occasione ha cucinato una sontuosa cena per le sue compagne di viaggio.

Il tutto, ovviamente, si è concluso con un’esibizione natalizia di tutti i vipponi di Alfonso Signorini che così hanno augurato buone feste ai loro fedeli sostenitori.