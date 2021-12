Uomini e Donne puntata del 21/12/21, Gemma in difficoltà: per lei arriva un ultimatum

A Uomini e Donne Gemma Galgani ha dovuto fare i conti con un ultimatum. Che cosa avrà scelto questa volta la dama?

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca. Al centro dello studio si inizia alla grande con Gemma Galgani.

Questa volta però la dama non è da sola in quanto Maria De Filippi ha scelto di far sedere al suo fianco Tina Cipollari. In quanto vista che critica sempre i suoi cavalieri, così ha modo di poterli conoscere meglio. Infatti fa subito la conoscenza di un nuovo cavaliere venuto per fare la conoscenza dalla dama.

La Galgani non sembra essere molto interessata a lui, ma vorrebbe continuare il suo percorso con Leonardo che purtroppo deve fare ritorno a casa dopo aver preso un impegno con sua figlia. Un impegno che gli impedisce di trascorrere ulteriore tempo con lei.

Per Gianni e Tina questa è soltanto una scusa ed invitano Gemma a conoscere anche l’altro cavaliere, visto che lui sembra essere molto preso da lei. Ma che cosa avrà scelto la dama?

Gemma Galgani riceve un ultima a Uomini e Donne: la sua scelta

La dama si convince ad uscire con il nuovo arrivato, ma Leonardo la mette faccia a faccia con un ultimatum. Il cavaliere afferma che lei inizierà a conoscere altre persone, anche lui farà lo stesso ed inizierà ad uscire con altre signore del parterre. Questo per Tina Cipollari è un ricatto, ma la dama accetta e manda via il cavaliere che resta sotto invito di Maria De Filippi.

Chiuso il capitolo Gemma Galgani a Uomini e Donne si passa ad Armando Incarnato che aveva dichiarato di essere in possesso di una registrazione compromettente da parte di Marika e di volerla fare ascoltare. Maria comunica che lei, nonostante il giorno prima avesse dato il consenso, lo ha negato.

Questo fa sospettare agli opinionisti che Armando Incarnato avesse ragione sul suo conto, ma lei nega facendo notare che registrare conversazioni privati è un reato e che per questo motivo non ha dato il permesso di poter fare ascoltare la loro conversazione.

Tra lei e Armando nasce un vero e proprio scontro dove si accusano a vicenda di essere falsi, ma gli opinionisti sono stranamente tutti dalla parte del cavaliere. In quanto sono convinti che sa lei fosse in buona fede avrebbe dato il suo consenso per far ascoltare il tutto.

Si conclude con il Trono Classico dove Roberta Giusti, dopo aver recuperato per l’ennesima volta Luca, annuncia che durante la prossima registrazione farà la sua scelta.