Uomini e Donne puntata 20/12/21, Maria s’infuria: il cavaliere con le spalle al muro

A Uomini e Donne Maria De Filippi ha perso la calma e ha messo il cavaliere con le spalle al muro: ecco tutta la verità.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca dopo la pausa del weekend e si inizia con il botto.

Al centro dello studio, in rappresentanza del Trono Over, ci sono Marika e Luigi. Quest’ultima annuncia di voler chiudere la conoscenza con il cavaliere in quanto lui le ha confidato di aver accettato il numero della mamma di Roberta Giusti, che fa parte del parterre, soltanto perché obbligato dalla redazione e non perché realmente interessato alla sua conoscenza.

Marika crede che lui stia mentendo, in quanto la redazione non avrebbe mai costretto nessuno a prendere il numero di qualcun altro. Ovviamente Maria De Filippi interviene e da la parola in studio anche ad un membro della redazione che informa il pubblico che ogni cosa che viene detta durante le loro telefonate viene trascritta proprio per evitare errori e qui lui inizia a cambiare la versione della storia, affermando di essere stato consigliato dalla redazione e non obbligato.

Maria De Filippi smaschera Luigi a Uomini e Donne

Dopo vari scivoloni, Maria lo fa sedere e fa scendere due nuovi cavalieri per Marika. Lei però elimina entrambi ed interviene Armando Incarnato affermando che trova paradossale che lei abbia accusato Luigi di aver detto determinate cose, quando lei avrebbe fatto esattamente lo stesso. In quanto sostiene che durante una loro telefonata, la dama lo avrebbe rassicurato sulla sua frequentazione con Marcello, ribadendo che era stata una scelta della redazione e non sua.

Marika nega ogni cosa, ma il cavaliere ribatte e afferma di essere possesso di alcune registrazioni che proverebbero ciò. Così Gianni Sperti chiede di poterle ascoltare. Maria gli fa notare che si possono ascoltare soltanto se Marika da il consenso e la dama accetta.

Il cavaliere afferma che durante le prossime registrazioni porterà il file in questione e si scoprirà finalmente la verità. Si torna però a Luigi, in quanto la sua versione della storia non torna ma Maria lo smaschera affermando che qualora lui non avesse voluto il numero della mamma di Roberta, per quale motivo l’avrebbe poi contattata in seguito? Lo stesso sarebbe anche accaduto con Gemma Galgani. Lui però tace.

Si passa al Trono Classico e proprio con Roberta Giusti. La tronista ha fatto una sorpresa a Luca e lui ha scelto di ritornare in studio. Il corteggiatore viene però messo in guardia dalle dame del parterre, in quanto il suo atteggiamento potrebbe allontanare la tronista da lei.