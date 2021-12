GF Vip daytime del 20/12/21, il gieffino ritorna nella Casa: scontro di fuoco con Lui!

Al GF Vip l’ex concorrente è pronto a tornare con uno scontro di fuoco con il nuovo arrivato che ha messo gli occhi su di Lei!

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Oggi, come al solito, sarà un appuntamento speciale in quanto sarà diviso in due parti.

Nella prima la produzione mostrerà ai telespettatori che cosa sta succedendo in queste ore nella Casa più spiata d’Italia, mentre nella seconda ci sarà uno speciale collegamento con Alfonso Signorini. Il conduttore è pronto a fare irruzione nelle casa degli italiani per rivelare loro che cosa vedranno questa sera durante il nuovo appuntamento con il reality show di successo di canale 5.

Si parte subito con il botto, in quanto ad aprire le danze c’è la conferma dei vipponi di voler proseguire o abbandonare la casa più spiata d’Italia a causa del prolungamento. In quanto la trasmissione andrà in onda fino a marzo e non dicembre come precedentemente stabilito. A voler lasciare la casa è stato Aldo Montano, provocando una certa tristezza in Manuel Bortuzzo che sognava di voler terminare questo percorso al GF Vip insieme, ma purtroppo così non sarà in quanto Montano ha scelto di ricongiungersi con la sua famiglia.

Alex Belli torna al GF Vip: primo confronto con Alessandro Basciano

La casa del Grande Fratello Vip non sarà di certo la stessa senza lo sportivo. Anche perchè hanno fatto il loro ingresso tre nuovi vipponi. La prima a varcare la famosa soglia rossa è stata Eva Grimaldi, pronta a scatenare le dinamiche nella casa più spiata d’Italia.

Eva però non è l’unica concorrente. Con lei ci si sono anche Federica Calemme, nota per aver preso parte a Miss Italia, ed Alessandro Basciano, che invece ha preso parte a Uomini e Donne nei panni di corteggiatore ma anche a Temptation Island come tentatore.

Quest’ultimo ha messo gli occhi su Soleil e Sophie e quest’ultima sembrerebbe apprezzare e non poco le fisicità del ragazzo. Gianmaria Antinolfi deve temere il peggio? Lui dice di non essere affatto geloso di questa nuova entrata, in quanto non teme la competizione.

Davide Silvestri però ha notato che nemmeno all’ex amica speciale di Alex Belli le attenzioni che il ragazzo le riserva non sembrano affatto dispiacere. Tant’è che hanno dormito insieme e non è mancato qualche abbraccio, ma lei era convinta di dormire al fianco di Giacomo Urtis e non di Basciano. Lui però cerca le attenzioni di tutte le donne. Insomma vuole darsi da fare nella Casa del Grande Fratello Vip.

La parola passa ad Alfonso Signorini che questa sera farà gli auguri di buone feste al pubblico e poi porrà l’attenzione tra l’ultima lite avvenuta tra Carmen Russo e Soleil. Impossibile non menzionare la vicinanza di Miriana e Biagio, che al di fuori del programma c’è una compagna che lo aspetta.

Nonostante Alex Belli abbia abbandonato il programma, ci sarà anche lui che si è scagliato contro Alessandro Basciano.