Jo Squillo, la verità sul Grande Fratello Vip: gieffini massacrati

Con Jo Squillo non si sa mai cosa aspettarsi! Giornalista e donna coraggiosa con un carriera ventennale alle spalle, si lascia andare a delle rivelazioni sconcertanti. Le affermazioni fatte non sono passate inosservate, anzi la verità è saltata fuori: si mette male per i concorrenti del Grande Fratello Vip! Gli ex compagni di squadra della giornalista sono stati puntati. Senza aver paura di dire cosa pensa, ecco come li ha smontati in men che non si dica!

Se credi che una volta fuori dai giochi i vipponi di Alfonso Signorini siano messi da parte, ti sbagli! Nessuno mette in un angolo Jo Squillo! Diretta, concreta, sincera e con degli ideali, voleva lasciare il segno all’interno della casa più chiacchierata e spiata d’Italia, ma il Big Brother l’ha fatta fuori un po’ troppo presto. Convinta di aver fatto la cosa giusta, d’altronde ha sempre seguito il suo istinto e le sue idee, adesso consolida la sua posizione: vuole smascherare tutte le ipocrisie! Ecco che si lascia andare a delle dichiarazioni forti, ma che in certi casi sembrano incarnare la voce del popolo. Soprattutto attacca la “presunta raccomandata!”

Chi meglio di una lingua tagliente come quella di Jo Squillo può raccontare i retroscena del reality più controverso? L’ex gieffina ha palpato con le proprie mani la tensione creatasi all’interno della trasmissione, situazione della quale ha saputo trarre le sue conclusioni.

Si tratta di un’analisi che fila logica e per cui molti fan del programma le danno ragione. Il GF Vip di quest’anno è senza dubbio il più polemico, infatti lo spazio per la discussioni sembra non avere mai fine a differenza degli altri eventi. Testimoniano ciò le dure parole della gieffina che denuncia la sua verità, diventando non la sola a parlare della questione.

Insomma, le parole della giornalista sono state in parte anticipate da qualche concorrente, ma è proprio quest’ultima che attua un colpo di scena: smaschera tutti pubblicamente! Perché le affermazioni fatte raccontano aspetti assolutamente inediti sugli ex compagni.

Jo Squillo è incontenibile, confessa tutta la verità sui vip!

Oltre alle accese discussioni, ci sono altre situazioni pronte ad incendiare la casa. La scorsa notte è stata bollente per alcune coppie inedite del GF Vip! Si sta parlando di personaggi vecchi e nuovi, i quali insieme innescano dinamiche inaspettate. Come se non bastasse, si risentono forte anche gli echi da fuori, soprattutto per le parole di Jo Squillo. La giornalista non può accettare che alcuni aspetti siano passati inosservati, o peggio che di alcuni eclatanti dettagli non si sia parlato abbastanza. Così, è la stessa che sguaina gli artigli e graffia per denunciare la verità dei fatti!

Andando per ordine, non può non parlare della sua prima delusione: Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Soprattutto per il gieffino, la giornalista provava una certa stima e rispetto, perché lo considerava un vero lavoratore. Piano Piano però, osservando da vicino le cose, qualcosa si è incrinato, o meglio forse tutto è stato visto dalla giusta angolatura: si tratta di pura finzione!

Entrambi i due innamorati, provano pochi sentimenti, ciò che più li attira rimane la fame per il successo. Loro due, come anche i protagonisti del Belli-gate, Soleil, Alex e Delia, seguono un copione scritto a più mani, dove la verità è sempre più lontana.

La stessa Jo riconosce come normale il fatto che anche un reality in diretta come il GF Vip sia in parte scritto, ma loro hanno decisamente esagerato perché hanno solo giocato con le emozioni umane, rendendo tutto falsificato! Ma non finisce qui, perché parla anche della raccomandata di turno.

Si tratta di Katia Ricciarelli! La definisce tale in quanto non ha particolarmente apprezzato il comportamento della vippona in certe situazioni, ma anche perché è l’unica tra tutti ad avere un bagno privato, come se fosse più importante degli altri.

Infine, conclude il discorso confermando di non apprezzare per niente nel ruolo di opinioniste sia Adriana Volpe che Sonia Bruganelli. Queste più che imparziali, hanno finito per sostenere chi invece doveva già uscire da tempo. Hanno reso immuni alcuni personaggi solo per tirare avanti le storie inventate, senza dare alcuno spessore ai veri temi di cui si poteva parlare all’interno della casa.

Insomma, fa delle dichiarazioni sconvolgenti, ma l’ultima affermazione scalda il cuore: apprezza la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. Fa il tifo per questa coppia che per sbocciare aveva solo bisogno di tempo e di comprensione, come d’altronde è davvero l’amore reale fatto di sentimenti e di non sceneggiature già scritte e imparate a memoria.