Grande Fratello Vip 2021, doppio colpo di Signorini: chi entra nella casa

By

Doppio colpo per Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello Vip 2021: due nuovi concorrenti sbarcano nella casa più famosa d’Italia.

Il Grande Fratello Vip 2021 è stato prolungato fino al 14 marzo. Tra tutti i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa lo scorso 13 settembre, gli unici a non aver accettato il prolungamento sono stati Francesca Cipriani e Aldo Montano. Con il numero dei concorrenti ridotto, nella casa sono già arrivati dei nuovi concorrenti ed altri ancora varcheranno la famosa porta rossa per creare nuove dinamiche e far appassionare ancora di più il pubblico.

Nella casa, dopo Biagio D’Anelli che è sempre più vicino a Miriana Trevisan, Valeria Marini e Giacomo Urtis che giocano come unico concorrente, nella casa sono arrivati Alessandro Basciano, Federica Calemme ed Eva Grimaldi. I nuovi ingressi, tuttavia, non sono ancora finiti. Chi, dunque, entrerà nella casa più famosa d’Italia per arricchire il cast?

Grande Fratello Vip 2021: Barù Gaetani d’Aragona e Nathalie Caldonazzo nuovi concorrenti

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 stanno per arrivare due, nuovi concorrenti. Si tratta di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, noto con il nome di Barù e nipote di Costantino Della Gherardesca e della showgirl Nathalie Caldonazzo, attrice e showgirl che, prima del Grande Fratello Vip 2021, ha partecipato anche all’Isola dei famosi 12 e a Temptation island vip 2, programmi questi diffusi da Canale 5.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè innamorati? Aldo Montano svela la verità

Nathalie Caldonazzo, con il suo carattere forte e deciso, è pronta a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà e a farsi spazio in un cast in cui le donne hanno tutte un bel caratterino. Schietta e diretta, la Caldonazzo è attesissima del pubblico che spera di vederla subito all’opera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Lacrime e malinconia al Grande Fratello Vip: crolla proprio Lei!

Grande curiosità, inoltre, intorno al nome di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona che, con lo zio Costantino Della Gherardesca, ha partecipato a Pechino Express. Dopo l’esperienza nell’adventure game di Raidue, Barù ha partecipato anche a Detto Fatto, programma di Raidue condotto dal lunedì al venerdì da Bianca Guaccero ed è stato giudice di Cuochi e fiamme. Ora è pronto anche a conquistare il cuore del pubblico del Grande Fratello Vip 6.