Sissi, arriva la serie evento: tutto quello che c’è da sapere

Sissi è la nuova serie pronta a sbarcare sul piccolo schermo degli italiani e qui trovate tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo progetto.

Sissi è senza dubbio uno dei personaggi storici più amati di tutti i tempi. Basti pensare, infatti, che durante il corso di questi anni la sua figura è stata fonte di ispirazione non solo per progetti televisivi, cinematografici ed animati, ma anche per persone reali.

Si mormora, infatti, che Lady Diana, l’indimenticata principessa inglese, l’avesse presa come punto di riferimento per il suo percorso e alcune sue colleghe moderne sembrano essere dello stesso parere. Non stupisce, quindi, la scelta di Mediaset di voler proporre al suo fedele pubblico la serie evento a lei dedicata.

Sissi, la nuova serie, partirà a breve sul piccolo schermo degli italiani e qui potete trovare tutte le informazioni utili per sapere quando e come vedere questo nuovo evento che ha già riscosso un enorme successo in tutto il resto del continente europeo.

Anticipazioni Sissi: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie evento

Le nuova serie di canale 5, Sissi, è pronta a debuttare sul piccolo schermo degli italiani poco dopo il periodo natalizio. In modo tale da potersi riprendere dalla festività nel migliore dei modi. Il primo appuntamento di questo nuovo telefilm, che è riuscito a battere ogni record nel resto dei paesi europei, sarà il 28 dicembre e, dato l’enorme successo riscontrato, è più che comprensibile che i telespettatori nostrani abbiano grandi aspettative su questo nuovo prodotto.

Così come l’azienda che ha deciso di portarlo nel bel paese, ma vediamo insieme tutti i dettagli relativi alla trama di questo nuovo adattamento della storia più amata di sempre.

La trama non può che ovviamente intorno alla figura di Elisabetta, l’imperatrice di Austria, resa iconica anche grazie alla trasposizione cinematografica con Romy Schneider. Senza dimenticare anche la versione animata, che ha riscosso un ottimo successo nel nostro paese.

La storia dell’Imperatrice più amata di sempre è stata racconta, questa volta, in una chiave più moderna e con un alto budget a disposizione, che non guasta mai, ma non indispensabile, per creare un prodotto di qualità.

Il giusto mix di passione e narrazione che uniti sono stati in grado di tenere incollato il pubblico a questa nuova serie evento, che Mediaset ha scelto di proporre sui suoi canali nella speranza che possa ripetere il successo ottenuto nel resto del mondo.

Ancora qualche giorno, dunque, per poter vedere una delle serie più attese dell’ultimo periodo e che fatto sognare l’Europa intera.