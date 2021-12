Un posto al sole anticipazioni: arriva la dichiarazione d’amore che non ti aspetti

Le prossime puntate di Un Posto al sole saranno dense di emozioni per gli spettatori, che assisteranno alla fine della relazione d’amore tra Clara e Patrizio

Stiamo per entrare nella settimana del Natale, ma i fan di un Posto al Sole possono stare tranquilli: la loro soap opera preferita andrà avanti come niente fosse, anche la sera della vigilia, che sarà di venerdì. E come ormai fa da anni, la serie contestualizzerà la puntata facendo vivere anche ai personaggi della soap la sera del 24 dicembre. Ma non sarà questo il tema centrale delle prossime puntate.

La vera attenzione sarà data alla fine della storia d’amore tra Clara e Patrizio. A quanto pare, Alberto proverà subito ad approfittarne andando subito a bussare alla porta della sua ex fiamma. Tuttavia sarà liquidato velocemente con suo disappunto. Invece, per quanto riguarda Patrizio, darà la colpa di quanto sta accadendo proprio all’avvocato Palladini. Infatti scoprirà il ruolo dei suoi genitori nel far tirare indietro la donna. Questo lo porterà a un momento difficile.

Un Posto al Sole, Alberto fa una proposta a Clara

E intanto a Palazzo Palladini si farà rivedere di nuovo Otello. Tornando a Clara, lei si confiderà con Ornella, spiegando perché è contraria alla proposta di convivenza con Patrizio. Clara si confronterà con i suoceri, e si renderà conto che con il “piccolo” Giordano non c’è un futuro. Ecco perché arriverà ben presto la decisione di lasciarlo, che non sarà presa a cuor leggero. Patrizio, però, ritiene Alberto responsabile di questa pesante svolta.

Ecco perché il ragazzo cercherà addirittura un confronto diretto con l’avvocato per sfogare la sua rabbia. La verità è che Alberto non c’entra nulla con la scelta di Clara, ma Patrizio gli ha involontariamente fornito un assist per tornare alla carica con la sua ex. Infatti il furbo avvocato si convincerà di poterla riconquistare facilmente assieme al piccolo Federico e riprendere la loro vita insieme. Tuttavia, Clara si dimostra risoluta e rifiuta la proposta di Alberto.