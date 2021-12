Il dramma di Aida Yespica: Natale senza il suo più grande amore

Essere una personaggio famoso, come la showgirl Aida Yespica, non è così facile come sembra. Lustrini, fama e soldi, sono soltanto una faccia della medaglia, quella più falsa e che compete all’apparenza. Non che la notorietà sia una cosa sempre negativa, ma in molti casi bisogna tener presente che si tratta di una persona con drammi e difficoltà che devasterebbero chiunque. Ecco la verità.

Saper superare i dolori della vita non è un gioco da ragazzi. A volte, si intersecano tra loro delle dinamiche che innescano dei nodi difficili da sciogliere, molto più del previsto. Accogliere le sfide che l’esistenza pone è la missione a cui qualsiasi essere umano deve fare fronte, anche se si tratta di Aida Yespica. Bellissima, solare e amata, è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più famosi e con una carriera anche di modella alle spalle. Purtroppo, il suo cuore è e resterà ancora per un po’ diviso in due, ed il motivo è così struggente che non riesce a trattenere le lacrime.

La showgirl di origine venezuelana si è ormai stabilita nel suolo italiano, diventando una vip a tutti gli effetti. Infatti, la stessa è stata una vippona di Alfonso Signorini, perché la sua apparizione più recente è quella di concorrente del Grande Fratello Vip. Essere una gieffina è stato una manna dal cielo, anche perché sappiamo molto bene quanto è importante la vetrina del reality in onda 24 ore su 24!

Inoltre, le novità sulla Yespica non terminano qui, perché dopo il ritorno in tv, c’è stata un’altra bella sorpresa. La showgirl ha trovato l’amore e il sorriso, un evento inaspettato per molti, soprattutto dopo le ultime dolorose dichiarazioni.

Le sorprese non finiscono mai, e la news sul suo conto dichiarata dalla stessa, ha decisamente lasciato con l’amaro in bocca tutti, perché si tratta di un dramma incancellabile e terribile da affrontare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il dramma di Valentina Ferragni: struggente racconto lascia senza parole

Il toccante dramma di Aida Yespica: triste verità

Restando in tema di confessioni che la riguardano, già in precedenza aveva raccontato dei retroscena da incubo della sua vita. Tra tutti, c’è stato l’evento che l’ha traumatizzata e che non le fa vivere relazioni sane, si tratta di un problema purtroppo molto diffuso nella società di oggi. Il rispetto per le donne, e per le persone, dovrebbe essere uno dei valori che animano una società civilizzata come la nostra, ma la verità dei fatti sconvolge e rattrista più del previsto. A questo dramma, se ne aggiunge un altro, sempre doloroso e di cui ha deciso di raccontare ogni aspetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il dramma di Stefania Orlando: la confessione toccante

Decide di raccontare senza filtri gli ultimi due anni della sua vita. Il motivo? Si sta avvicinando Natale, il periodo nel quale il suo amore più grande manca durante una delle festività più intime e calorose che ci siano.

Confessa la situazione a Nuovo, cioè il motivo per cui non può andare da suo figlio Aron, e soprattutto la ragione che la blocca: perché non lo vede da ben due anni! La showgirl ha avuto il piccolo di casa, che ormai è un ometto dato che ha 13 anni, con Matteo Ferrari ex calciatore, ed ex marito.

La verità è che sono due anni che non passano il Natale insieme perché il figlio vive negli Stati Uniti insieme al padre. La ragione è data dal fatto che hanno deciso, in seguito alla separazione, di far studiare in scuole Internazionali e prestigiose il figlio, dove può avere un futuro migliore.

Allora, perché non si reca lei negli States? Non può andarci a causa del fatto che possiede una cittadinanza venezuelana e negli USA per entrare c’è bisogno del visto. Questo gli è stato promesso, dopo tante battaglie burocratiche, nel mese di marzo 2022.

Nel frattempo, aspetta con trepidazione il momento in cui si incontrerà con il figlio, che sogna di diventare un calciatore proprio come il padre. Il rapporto tra gli ex coniugi è pacifico, ma bisogna aspettare ancora un altro po’ per far riunire la famiglia al completo.