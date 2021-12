Scegli quale candela accendere e scoprirai di cosa hai bisogno per il 2022 con un divertente test

Ci stiamo avvicinando a Capodanno e con la fine dell’anno, iniziamo a stilare i primi propositi per il 2022.

Mai come ora, abbiamo bisogno di obbiettivi e pensieri positivi che si basano su desideri radicati dentro di noi.

Oggi ti proponiamo il test della candela e ognuna di queste rappresenta un percorso diverso. Ti aiuterà a fare chiarezza sui tuoi obbiettivi per l’anno che verrà.

Scopriamo come

Test: dimmi quale candela accendi e ti dirò chi sei

In questo test ti mettiamo di fronte a quattro candele; tu dovrai scegliere quale accendere. Ognuna di queste illumina un percorso diverso. Ti basterà lasciarti guidare dal tuo istinto e la scelta verrà di conseguenza.

La candela ti svelerà il vero desiderio che è nascosto nella tua anima e che dovrai seguire per l’anno a venire.

Fai la tua scelta e leggiamo il risultato!

1) Verde

La tua anima desidera, in questo momento, un po’ di pace. Quest’anno ti ha scombussolato molto e non ti ha dato la calma e la serenità di cui avevi tanto bisogno.

Tutti fanno affidamento su di te, ma tu hai un altro pensiero: anche se odi ammetterlo, hai bisogno di stare un po’ da sola a riflettere e a riscoprirti.

Ti consigliamo di ritagliarti 24 ore tutte per te, per le cose che ti piace fare, per i tuoi bisogni. Ricordati che per aiutare gli altri, devi prima focalizzarti su te stessa.

Leggi anche –> Test: scegli un simbolo e scopri cosa manca al tuo equilibrio psichico

2) Rossa

Se hai fatto questa scelta allora vuol dire che hai un’anima che ha bisogno di passione e tanto amore.

Non stiamo parlando però del desiderio di volere una storia romantica, tutt’altro.

Questa candela è molto corta e questo dettaglio rivela un fattore importante: hai bisogno di un’emozione forte, qualcosa che ti riempia di adrenalina.

Il tuo cuore ti sta chiedendo passione e movimento; sei stato fin troppo tempo statico fisicamente e emotivamente e hai bisogno di una scossa.

Ricordati che non puoi cercare sempre il rischio e l’avventura, ma se ti capita davanti a te l’offerta, perché non accettare?!

Leggi anche –> Test: dimmi a quale dito porti l’anello e ti dirò come affronti le difficoltà

3) Blu

La tua anima sta richiedendo un miracolo. Sappi che hai scelto la candela meno gettonata tra le quattro.

Nella parte più nascosta della tua anima, c’è un desiderio che è quasi irrealizzabile, una speranza a cui non vuoi neanche pensare. Vorresti che tutto si risolvesse come per magia.

Hai fatto la scelta più azzardata, perché sei in un momento critico dove non trovi soluzione. Continua a rimanere speranzoso e fiducioso e tutto andrà bene.

Leggi anche –> Test: lasagne o tortellini a Natale? Rispondi e scoprirai la tua vera indole

4) Bianca

Questa scelta rivela che la tua anima ha bisogno di chiarezza e giustizia. Poco tempo fa, hai avuto la peggio difronte ad un’ingiustizia.

Ti sei reso conto che una persona che ti sta vicina tende a fare il doppiogioco. Tu l’hai capito e adesso non sai più come comportarti nei suoi confronti.

La tua anima ha bisogno di vederci in modo chiaro e semplice, perché questa situazione ti stressa e ti ingabbia.

Cerca di capire meglio quello che sta accadendo e affronta chi va contro i tuoi principi