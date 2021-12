Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè innamorati? Aldo Montano svela la verità

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono davvero innamorati? Dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip, Aldo Montano svela la verità.

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè procede a gonfie vele. Dopo essersi riavvicinato, Manuel ha capito di essere innamorato di Lulù. I due sono diventati ormai inseparabili e trascorrono tantissimo tempo insieme tra baci, abbracci, scherzi e giochi divertenti. La complicità tra i due è sempre più evidente e i fans del Grande Fratello Vip 2021 seguono con interesse la loro storia d’amore.

La storia tra Manuel e Lulù ha avuto un’evoluzione positiva nelle ultime tre settimane. Sin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Manuel e Lulù si erano avvicinati e tra i due c’erano stati baci e vari approcci. I due gieffini avevano cominciato anche a dormire insieme, ma la paura di provare un sentimento forte nei confronti di Lulù aveva spinto Manuel ad Allontanarsi.

Tra i due ci sono state discussioni forti che sembravano aver messo un punto definitivo alla storia. Manuel, però, ha regalato il colpo di scena ai fans del reality riavvicinandosi a Lulù e dichiarandosi a cuore aperto. Ma cosa spinto Manuel a fare un passo così importante nei confronti di Lulù? A svelare la verità è Aldo Montano.

Aldo Montano: “Ecco perchè Manuel Bortuzzo è tornato con Lulù Selassiè”

Aldo Montano, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, per Manuel Bortuzzo è stato un amico, un fratello e una spalla su cui appoggiarsi. Montano ha vissuto da vicino tutta la storia di Manuel e Lulù e, durante una diretta Instagram, ha svelato tutta la verità sul rapporto della coppia del Grande Fratello Vip 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Manuel Bortuzzo, l’importante promessa a Lulù al GF Vip

Dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip 2021 non accettando il prolungamento fino a marzo, tornato sui social, Aldo Montano ha risposto alle domande dei fans nel corso di una lunga diretta. Tra le tante domande è spuntata quella su Manuel e Lulù a cui Montano ha risposto con sincerità.

Grazie Aldo , ho avuto la mia risposta su Manuel e Lulu #GFVIP pic.twitter.com/fUCVKKa0Yb — ❤️ (@doublenationale) December 19, 2021

“Manuel nelle ultime settimane aveva davvero una lunce diversa e questo, a me, fa bene. Lulù è sempre stata dolce e tenera nei confronti di Manu. E’ sempre stata la più presa della coppia e quindi la do quasi per scontato. E’ eccezionale, ha un’estrema dolcezza e una sensibilità veramente forte. Manu è quello che più mi ha impressionato perchè in pochissimo tempo è riuscito a capire quanto gli sarebbe mancata Lulù se lui fosse andato via e, da quel giorno in poi, capendo a cosa poteva andare incontro nel non rivederla più, dev’essergli scattato qualcosa d’importante. Quell’importante si trasforma in luce, allegria, felicità e questa è la cosa più bella che io riesco a percepire. Poi, se dopo, succederà qualcosa di bello e di meraviglioso fuori e chissà dove li porterà l’amore, sarò ancora più contento di prima“, ha detto Aldo.